Initialement prévu le dimanche 14 janvier à 14h30, le seizième de finale de Coupe de France féminine entre l’OL et Montpellier pourrait bien subir un changement d’horaire. C’est du moins ce que laisse croire la FFF qui annonce un match à 15h finalement.

Le 14 janvier prochain, le programme sera intense pour les supporters de l’OL et de l’Académie. Ce sera clairement un dimanche de foot avec pas moins de trois rencontres importantes à se mettre sous la dent durant l’après-midi. Avec la Coupe Gambardella pour les U18 à 14h30 et la reprise de la Ligue 1 au Havre pour les joueurs de Pierre Sage à 17h05, un match de Coupe de France féminine aura lieu du côté de Décines et du GOLTC. Tenantes du titre, les Fenottes font leur entrée en lice dans la compétition et affronteront Montpellier sur la pelouse du stade Gérard Houllier.

Trois matchs en seulement quelques heures, il va donc réussir à jongler avec la télécommande pour les supporters lyonnais. D’autant plus qu’initialement, les matchs de Gambardella et de Coupe de France féminine devaient se jouer à la même heure à 14h30. C’était avant que la FFF ne fasse un changement d’horaire. Si rien n’est encore officiel, la Fédération a changé l’heure de la tenue de la rencontre entre l’OL et le MHSC à Décines. Ce ne serait plus à 14h30 que serait donné le coup d’envoi par Audrey Gerbel mais à 15h désormais. Une rencontre qui clôturera ce tour des 16es de finale puisque les autres rencontres se disputeront à 13h, 14h et 14h30.