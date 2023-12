Pour son entrée en lice en Coupe de France féminine, l’OL reçoit Montpellier en Coupe de France le 14 janvier prochain (14h30). Cette rencontre sera arbitrée par Audrey Gerbel.

À partir du 14 janvier prochain, les Fenottes remettent leur titre en jeu. Tenantes du titre après leur victoire contre le PSG à Orléans il y a quelques mois, les Lyonnaises remettent leur couronne en Coupe de France à la mi-janvier. Pour cette entrée en lice dans la compétition, les joueuses de Sonia Bompastor ont déjà un gros morceau au menu avec la réception de Montpellier à Décines (14h30). Les Montpelliéraines sont certes moins souveraines que ces dernières saisons, à l’image de la nette victoire de l’OL en championnat, mais elles représentent toujours un piège qu’il faudra bien gérer.

Ce 16e de finale de Coupe de France a été confié à Audrey Gerbel qui aura la charge de faire respecter les lois du jeu. La native de Fontenay-les-Roses retrouvera l’OL pour la première fois depuis la première journée de D1 féminine. Elle était en effet au sifflet de l’ouverture de la saison avec le déplacement des coéquipières de Wendie Renard au Havre. Cinq mois plus tard, elle sera donc l’arbitre de cet OL - Montpellier en Coupe de France et sera assistée par Camille Comba et Valérie Todeschini.