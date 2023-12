OL Académie : une phase aller chaotique pour les U17

Quand les U19 sont toujours en course pour les play-offs, les U17 ont quasiment déjà fait une croix dessus. La première partie de saison n’a pas répondu aux attentes, avec le cas Mohamed Chacha pour clôturer l’année…

C’était l’une des vitrines du centre de formation de l’OL. La catégorie dans laquelle les cracks d’aujourd’hui allaient devenir ceux de demain en équipe première. Avec les U17, le club lyonnais s’était construit une solide réputation, notamment sous l’autorité d’Armand Garrido. Toutes les stars lyonnaises de l’Académie sont passées entre les mains du formateur, s’étant depuis vu montrer la porte. Le début de la fin ? Peut-être pas car les U17 ont continué à montrer de belles choses, notamment sous Amaury Barlet, mais cette campagne 2023-2024 est celle du déclassement.

Tout a commencé durant l’été avec l’annonce de la fin de la catégorie U16 en championnat et donc les meilleurs de la génération 2009 amenés à être surclassé. Puis, il y a eu la nomination de Jean-François Vulliez à la tête de cette équipe dans le cadre de son BEPF, secondé par Nicolas Munda. Le duo n’a finalement jamais travaillé ensemble car Vulliez a été gradé comme adjoint de Laurent Blanc courant juillet et n’est plus jamais redescendu. Il a donc fallu trouver un successeur à l’ancien directeur de l’Académie et c’est finalement Mohamed Chacha, plutôt que Munda, qui a été choisi.

À sept points des play-offs et sept de la descente

Fort de son expérience au PSG, à l’Inter Milan et au Havre, le formateur francilien avait tout de la bonne pioche. Néanmoins, la mayonnaise n’a jamais pris dans cette première partie de saison. Quand les U17 avaient fini dans les deux premiers de leur poule la saison dernière, ils sont aujourd’hui très loin de ces places d’honneur. Capable de coup d’éclat comme face à Monaco ou le Gazélec, l’OL a surtout trouvé le moyen de perdre des points bêtement, à l’image de la double confrontation contre Lyon-La Duchère (2-2, 1-2) ou l’ASPTT Marseille, pourtant dans les bas fonds de la poule D.

Les U17 lyonnais n’y sont pas encore, mais vont devoir faire attention alors que la phase retour a déjà commencé. Huitièmes, ils conservent un certain matelas, mais la spirale négative peut rapidement prendre un tout autre tournant. À moins qu’un changement de coach n’inverse totalement les choses. N’ayant pas fait l’unanimité depuis son arrivée, Mohamed Chacha est visé par une procédure pour un management pas forcément formateur et pourrait rapidement se faire débarquer. La cerise sur le gâteau d’une première partie de saison chaotique.

Le bilan des U17 à la trêve :

Championnat : 6 victoires, 2 nuls, 7 défaites

Meilleur buteur : Hoareau (5 buts)

Meilleur passeur : Goncalves (4 passes)