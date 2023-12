Mercato : Pourquoi Akouokou ne devrait pas quitter l’OL cet hiver

Peu à son avantage depuis son arrivée à l’OL, Paul Akouokou pourrait bien être un candidat à un départ durant l’hiver. Seulement, sa situation personnelle est bien plus complexe.

Quand son nom est évoqué, il y a forcément de l’incompréhension. Celle de se demander comment Paul Akouokou a bien pu débarquer à l’OL l’été dernier. Ou plutôt, quelle mouche a piqué les dirigeants lyonnais de miser sur le remplaçant, qui ne jouait presque jamais, de leur cible initiale qu’était Guido Rodriguez. Cette question reste toujours sans réponse et ce ne sont pas les premiers mois de l’Ivoirien qui sont venus rassurer les supporters lyonnais.

S’il n’y est finalement pas pour grand-chose dans cette situation, le milieu n’a pas marqué de points et fait partie des déceptions de cette première partie de saison. Ou plutôt le symbole d’un mercato estival raté durant lequel Laurent Blanc n’a de cesse réclamé un numéro 6 qui est arrivé fin août par le plus grand des hasards.

26 minutes en Liga au début de saison

En marge du groupe depuis l’arrivée de Pierre Sage, Paul Akouokou ne fait pas forcément partie des plans du coach lyonnais. À l’heure où le mercato hivernal va ouvrir ses portes, le milieu défensif fait figure de candidat à un départ. Sauf que la situation personnelle d’Akouokou est bien plus complexe. Comme dit un peu plus haut, l’Ivoirien est arrivé dans les dernières heures de l’été à l’OL. La saison avait déjà repris que ce soit en Ligue 1 ou en Liga et Paul Akouokou avait déjà disputé 26 minutes avec le Betis Séville.

Deux petits bouts de matchs qui ont aujourd’hui une conséquence sur l’avenir à court terme du natif d’Abidjan. Même s’il ne compte pas sur lui, le club lyonnais va devoir le garder dans son effectif pour la seconde partie de saison. Ayant déjà joué pour deux clubs dans cette campagne 2023-2024, Paul Akouokou ne peut pas jouer pour une troisième formation comme l’exigent les règles de l’UEFA et de la FIFA. À moins d’un retour en Andalousie, l’ancien du Beitar Jérusalem passera bien l’hiver à Lyon.