Ligue 1 : Will Still confirme avoir été contacté par l’OL

Will Still, entraîneur de Reims (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

À la recherche d’un entraîneur par deux fois cette saison, l’OL a contacté Will Still. Néanmoins, l’entraîneur belge est resté du côté de Reims.

Joueurs et supporters de l’OL ne savent toujours pas officiellement qui sera présent à la reprise de l’entraînement dimanche. Le club lyonnais n’a toujours pas communiqué sur l’avenir de Pierre Sage même si l’entraîneur intérimaire va, sauf surprise de dernière minute, continuer jusqu’à la fin de la saison. Apporter un peu de stabilité, une chose que la formation rhodanienne n’a pas beaucoup goûtée dans la première partie de saison. En plus d’un organigramme qui a connu quelques mouvements ces derniers mois, l’OL a consommé quatre entraîneurs, dont deux intérimaires, une première dans l’histoire lyonnaise. Avec les licenciements de Laurent Blanc et Fabio Grosso, John Textor a dû se mettre en quête de nouveaux coachs et le nom de Will Still avait filtré ces dernières semaines.

L'Angleterre comme future destination

Annoncé dans le viseur de l’OL pour prendre la suite de Grosso début décembre, l’entraîneur du Stade de Reims avait préféré en rire après la victoire contre Strasbourg, assurant ne pas avoir été contacté. "J'en ai déjà rigolé jeudi avant le match. Ce qui est bizarre, c'est que dès qu'un coach se fait virer, mon nom est cité." Quelques semaines plus tard, le discours est différent. Après la mauvaise presse d’un départ vers Sunderland, Will Still assure que le club anglais n’est pas le premier à vouloir s’attacher ses services en ce début de saison avec l’OL dans la liste.

Pour l’après-Grosso ou plutôt l’après-Blanc ? Le Belge est plutôt resté mystérieux sur ce point. "Sunderland n’était certainement pas le premier club à manifester un intérêt concret pour moi, a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad, (…) Depuis le début de cette saison, Stoke, Swansea, Lyon, Rennes et plein d’autres clubs m’ont contacté (…) Mon prochain club sera très probablement en Angleterre, oui. C’est ce que j’ai en tête." La piste Will Still, pour un futur plus ou moins proche, a pris du plomb dans l’aile à l'OL.