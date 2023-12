OL : pas de repos pour Cascarino même à Noël

Touchée au ligament croisé en mai dernier et ayant fait son retour à l’entraînement collectif début décembre, Delphine Cascarino entrevoit le bout du tunnel. Pendant que ses coéquipières profitent de vacances méritées, l’ailière de l’OL continue de travailler pour revenir.

La dinde de Noël n’a pas eu raison de sa volonté. Pendant que la plupart des familles en terminaient tardivement avec les festivités de Noël, Delphine Cascarino était, elle, déjà sortie de table depuis un moment en ce 25 décembre 2023. Non pas pour aller ouvrir ses cadeaux, mais pour se remettre au travail. Dans son long processus de rééducation, pas de jours fériés pour l’ailière de l’OL. Comme elle l’a dévoilé sur ses réseaux sociaux lundi, Cascarino était présente au centre d’entraînement de Décines pour une séance d’entraînement individuel. Dans son désir de revenir à la compétition, l’internationale française cherche donc à mettre tous les ingrédients de son côté pour retrouver rapidement le groupe lyonnais.

Encore quelques semaines à patienter

C’est déjà le cas depuis début décembre, mais Delphine Cascarino continue d’être dans une reprise adaptée avec une absence d’exercice avec contact. Touchée puis opérée d’une rupture du ligament croisé en mai dernier lors de PSG - OL, l’ailière a depuis entamé une longue course contre-la-montre afin d’être opérationnelle pour le début de l’année 2024 et surtout pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Paris l’été prochain. Si Cascarino a été un temps en avance sur sa rééducation, le staff de l’OL ne souhaite prendre aucun risque et de retour, il ne devrait en être question que courant février. Mais revoir l’ancienne de l’AS Saint-Priest retoucher les ballons et faire des changements d’appuis est déjà une belle victoire.