Fekir espère que l’OL va se relever

Parti de son club formateur en 2019, Nabil Fekir continue de suivre l’actualité de l’OL. L’ancien capitaine est forcément attristé par la situation actuelle, mais concède qu’il est dur de rester au sommet.

Il est de ceux qui ont enchanté les supporters lyonnais et qui font toujours la fierté du club et de ses suiveurs. Il a beau être partie du club il y a quatre ans, Nabil Fekir reste un des joueurs de l’époque actuelle les plus appréciés. Au Betis Séville depuis, l’ancien capitaine de l’OL garde une certaine cote de popularité à Décines où son duo avec Alexandre Lacazette, son titre de champion du monde, ses arabesques ou encore son lob contre les Girondins de Bordeaux continuent de perdurer dans le temps. Si, à la différence de ses anciens coéquipiers, Nabil Fekir est plutôt du genre réservé et ne s’épanche pas plus que cela sur le départ de son club formateur ou l’amour qu’il peut lui porter, l’ancien numéro 18 lyonnais reste quand même au fait.

"Difficile d'être constant tout le temps"

Même en Andalousie, le gaucher sait forcément ce qu’il se passe entre Rhône et Saône et de la situation qui s’est largement dégradée depuis son départ à l’été 2019. "Je suis toujours à l’OL… C’est vrai que ce n’est pas la situation la plus facile. Après, les gens pensent que c’est facile de tout le temps être à haut niveau, d’être constant, d’aller en Champions ou en Ligue Europa mais c’est dur, a-t-il avoué sur la chaîne YouTube PiedsCarrés. Cette année, ils sont un peu dans le mal. J’espère que ça va aller pour eux." Avec trois victoires avant la trêve, l’OL a quelque peu relevé la tête. Mais pour voir un affrontement européen avec le Betis Séville, il faudra encore patienter un peu…