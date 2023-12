Ligue 1 : Lacazette a tenté de suivre le rythme de Mbappé en 2023

Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette à l’entraînement de l’équipe de France en juin 2017 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Fer de lance de l’attaque lyonnaise, Alexandre Lacazette a presque porté à bout de bras l’OL en 2023. Avec 24 buts inscrits sur l’année civile, le capitaine termine dauphin de Kylian Mbappé et ses 34 réalisations.

Il y a encore quatre mois, les deux étaient au coude à coude. Dans un duel à distance, Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette se tiraient la bourre pour savoir qui serait élu meilleur buteur de la saison 2022-2023 en Ligue 1. C’est finalement l’attaquant du PSG qui avait raflé la mise avec 29 buts contre 27 pour l’attaquant de l’OL. De combat, il n’en est pas question dans cette première partie de saison 2023-2024.

D’abord parce qu’Alexandre Lacazette a observé une période de disette de deux mois entre début octobre et début décembre, mais surtout parce que Kylian Mbappé est sur une autre planète. À la mi-saison, il affiche une moyenne de plus d’un but par match avec 18 réalisations en 17 matchs. Des statistiques impressionnantes qui le placent bien loin de ses concurrents. Avec sept buts, Lacazette est à une longueur de Wissam Ben Yedder, dauphin du capitaine de l’équipe de France.

Une année qui reste historique pour le capitaine

Cet écart considérable a permis à Mbappé d’être le meilleur buteur en Ligue 1 sur l’année civile. En 2023, il a trouvé le chemin des filets à 34 reprises, dix de plus qu’Alexandre Lacazette. Avec 24 réalisations sur les douze derniers mois, l’attaquant de l’OL a mené le peloton derrière le Parisien et aurait pu voir son total à la hausse sans cette panne de buts entre la 9e et la 15e journée, mais aussi ses trois matchs de suspension en début de saison. Des contretemps qui ne l’empêchent malgré tout pas d’égaler André Guy (1968), Bernard Lacombe (1973) et Simo Nikolic (1981) comme troisième joueur le plus prolifique à l’OL sur une saison dans l’élite.