OL - D1 féminine : Hegerberg et Diani caracolent en tête

À la mi-parcours, l’OL domine la D1 de la tête et des épaules. Au classement des buteuses et passeuses, les Fenottes sont aussi tout en haut avec Ada Hegerberg et Kadidiatou Diani.

Onze victoires sur onze possibles, une domination sans partage. Si la D1 féminine était restée à son ancienne version, on aurait presque pu dire que l’OL était déjà champion de France tant l’écart avec ses concurrents est flagrant. Si le PSG pourrait revenir à cinq points des Fenottes avec ses deux matchs en retard, il aurait fallu deux faux-pas lyonnais. Seulement, la compétition a changé et que l’OL compte un ou dix points d’avance ne change pas grand-chose.

Tout se réglera à l’issue des play-offs de fin de saison entre les quatre meilleures équipes de la phase régulière. Néanmoins, à mi-parcours, les joueuses de Sonia Bompastor n’ont laissé que des miettes à leurs concurrentes. Que ce soit au classement général ou dans celui des meilleures buteuses et passeuses.

Horan s'incruste chez les buteuses

Pendant une large partie de cette phase aller, Eugénie Le Sommer a fait la course en tête, mais au moment de partir en vacances, c’est bien Ada Hegerberg qui termine meilleure buteuse de l’automne. La Norvégienne, de retour en pleine possession de ses moyens, a inscrit huit buts dont le dernier face à Fleury. Elle a donc chipé cette première place à sa coéquipière juste avant la trêve. L’OL est d’ailleurs bien représenté puisque Lindsey Horan fait également partie du classement avec six buts, une unité derrière Le Sommer et Gaëtane Thiney.

En ce qui concerne les caviars distribués, Kadidiatou Diani est la référence de cette première partie de saison. La recrue estivale, qui a eu du mal devant le but, a réussi à se montrer décisive par la passe avec 8 offrandes en onze matchs. Plutôt pas mal pour une joueuse en phase d’adaptation. Selma Bacha a, elle, délivré quatre passes depuis le début de la saison.