Mbappé (PSG) buteur prolifique face à l'OL depuis ses débuts

Caqueret face à Mbappé lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Kylian Mbappé retrouve l'OL ce dimanche pour la 4ᵉ journée de Ligue 1. Un adversaire contre lequel le Français se montre redoutable.

Kylian Mbappé retrouve sa proie favorite. Opposé à l'OL ce dimanche 3 septembre au Parc OL (20 heures 45), l'international français (70 sélections, 40 buts) n'en demeure pas moins un serial buteur face au club rhodanien. Depuis ses débuts en professionnel avec l'AS Monaco en mars 2016, l'attaquant polyvalent de 24 ans a trouvé le chemin des filets à 11 reprises lors de ses 14 confrontations face à l'OL. Il est tout simplement le buteur le plus prolifique en activité contre l'OL, à égalité avec Wissam Ben Yedder. S'il n'a marqué que lors de 5 de ces 14 matchs, Mbappé a trouvé le moyen d'inscrire un quadruplé en 2019 en Ligue 1 et un triplé en 2020 en Coupe de France.

Un choc pour lancer la saison ?

Avec un premier point glané dimanche dernier face à Nice (0-0), l'OL a limité l'hémorragie après deux défaites face à Strasbourg (2-1) et Montpellier (1-4). Les hommes de Laurent Blanc sont à l'avant-dernière place au classement du championnat (17ᵉ). Bien loin des places qualificatives pour la coupe d'Europe. Alors que le mercato a refermé ses portes depuis vendredi, les partenaires de Rayan Cherki et Maxence Caqueret veulent décrocher leur première victoire de la saison en Ligue 1. Mais en face se présente le champion de France en titre, emmené par le nouveau coach espagnol Luis Enrique.