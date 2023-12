Mercato : l’OL concurrencé par Lille pour Ramazani ?

En quête d’un renfort sur les ailes, l’OL aurait notamment ciblé Largie Ramazani. Le Belge d’Almeria plait en Ligue 1 puisque le LOSC serait également sur les rangs.

Dans cinq jours, le coup d’envoi officiel du mercato hivernal sera donné. Comme les enfants avec leurs cadeaux de Noël, les clubs tâcheront de faire leurs emplettes pour passer les six prochains mois avec un peu plus de sourire. À l’OL, cette fenêtre des transferts est attendue avec impatience afin de pouvoir définitivement redresser la barre. Une fenêtre d’ajustement dans le but de renforcer l’effectif et de combler certains manques. C’est notamment le cas offensivement avec une doublure pour Alexandre Lacazette ainsi qu’un ailier supplémentaire. Pour cette dernière piste, la direction lyonnaise aurait noué contacts avec Saïd Benrahma (West Ham) tout en continuant à observer Largie Ramazani. Le jeune Belge avait fait l’objet d’approches de l’OL durant l’été, sans que cela aboutisse.

Le dénouement sera-t-il différent durant l’hiver ? Il faudra peut-être bien jouer des coudes entre Rhône et Saône puisque l’ailier d’Almeria ne laisserait pas insensible un autre club français. D’après Gianluca Di Marzio, journaliste italien spécialisé dans le mercato, le LOSC est également à la recherche d’un renfort offensif avec des vues sur Ramazani. Les Dogues seraient d’ailleurs proches de faire une offre au club espagnol afin d’offrir à Paulo Fonseca une recrue en attaque comme l’entraîneur portugais l’a désirée avant la trêve. L’OL va-t-il se lancer dans une lutte des enchères pour un joueur suivi depuis plusieurs mois ou au contraire mettre le paquet pour Benrahma et ainsi laisser la porte ouverte à Lille ?