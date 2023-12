OL - Mercato : la piste Ramazani (Almeria) toujours d’actualité ?

À la recherche de renforts durant l’hiver et notamment offensivement, l’OL garderait un œil sur Largie Ramazani. Le Belge est également dans le viseur de Lille et du Betis Séville.

Après la victoire (1-0) contre Nantes mercredi, les joueurs de l’OL sont partis en vacances pour une dizaine de jours. Pour la direction lyonnaise, les fêtes de fin d’année ne sont pas synonymes de repos, bien au contraire. Le 1er janvier s’ouvre officiellement le mercato hivernal et le club rhodanien a bien l’intention de se renforcer. Malgré les trois succès de suite et un état d’esprit retrouvé en ce mois de décembre, la formation lyonnaise reste malade et les matchs contre Monaco et Nantes ont mis en lumière certaines lacunes.

Avec la 15e place et le matelas de quatre points arraché avant la trêve, il faudra peut-être moins recruter qu’espéré. Mais il faudra quand même mettre la main à la poche pour attirer quelques éléments. Matthieu Louis-Jean et David Friio sont au pied d’œuvre pour dénicher les perles rares qui viendront améliorer la qualité de l’équipe.

2 buts et 4 passes chez la lanterne rouge espagnole

Un milieu défensif est ciblé tout comme un renfort offensif pour épauler Alexandre Lacazette et être capable d’occuper un rôle sur les ailes. Mama Baldé est hors du groupe sous Pierre Sage et n’a pas donné satisfaction tandis que les performances sont fluctuantes pour Rayan Cherki et Ernest Nuamah. D’après Sacha Tavolieri, journaliste belge, et confirmé par L'Equipe, la piste menant à Largie Ramazani est toujours d’actualité. Le Belge était déjà dans les petits papiers de l’OL en fin de mercato estival pour remplacer Bradley Barcola et la porte n’a pas été refermée depuis.

Largie Ramazani, formé du côté de Manchester United, évolue à Almeria qui n’a toujours pas gagné un match cette saison en Liga. Néanmoins, le jeune ailier (22 ans) a réussi à se mettre quelque peu en évidence avec deux buts et quatre passes en 18 matchs. À l’heure actuelle, sa valeur marchande se situe un peu en dessous de dix millions d’euros, de quoi permettre à l’OL de garder un budget conséquent sur les 50 millions promis par John Textor. Mais il faut encore convaincre Ramazani, qui est suivi aussi par le LOSC et le Betis Séville.