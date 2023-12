OL : Le Sommer donne des nouvelles rassurantes

Touchée musculairement contre Lille, Eugénie Le Sommer sera présente à la reprise le 2 janvier prochain. L’attaquante de l’OL a déjà repris le travail individuel durant la semaine.

Sa sortie après seulement une demi-heure de jeu contre Lille il y a deux semaines avait quelque peu déclenché la colère de Sonia Bompastor et Wendie Renard. En se claquant sur une course, Eugénie Le Sommer avait été le symbole du calendrier infernal imposé aux joueuses et à une santé physique qui lâche. Deux jours après être revenue de cette sélection, l’attaquante et l’OL avaient disputé un match de championnat, un choix incompréhensible pour les Fenottes. Blessée derrière la cuisse, Le Sommer avait donc dû faire une croix sur cette fin d’année et a manqué les trois derniers matchs de son équipe. Le 10 janvier prochain contre le Paris FC, la Bretonne sera très vraisemblablement au rendez-vous.

Prête pour le stage le 2 janvier prochain

En effet, pendant que ses coéquipières sont allées braver le froid norvégien à Bergen, Eugénie Le Sommer est restée à Lyon. Comme elle l'a montré sur ses réseaux sociaux, elle en a profité pour recommencer le travail individuel en compagnie de Rémi Pullara, le nouveau préparateur physique des Fenottes depuis le départ de Romain Ségui à Molenbeek.

Entre travail d’explosivité en salle et sur le terrain et jeu avec ballon, Le Sommer est sur le chemin du retour. Avant ça, l’internationale française va faire comme l’ensemble des Lyonnaises : profiter de quelques jours de repos en famille pour les fêtes de fin d’année avant de retrouver le centre d’entraînement le 2 janvier pour partir en stage.