L’OL de retour d’enfer ?

Abonné à la dernière place pendant près de la moitié de la phase aller, l’OL a finalement relevé la tête juste avant la trêve. Désormais 15e, la formation lyonnaise est-elle tirée d’affaire ?

C’est l’histoire d’un projet qui ne s’est clairement pas passé comme prévu. Au moment de prendre la direction des vacances, tout un club s’est sûrement dit qu’il avait vécu 100 vies en seulement quelques mois. Dans un scénario digne d’une production hollywoodienne, l’OL est passé par tous les états et bien souvent les pires. Entre mi-août, et même la présaison, et le match contre le FC Nantes le 20 décembre, il ne s’est pas passé une journée sans que le club lyonnais ne fasse parler de lui. A la base, John Textor aurait préféré que ce soit pour parler de la course à la Ligue des champions mais ce fut tout l’inverse. Il est avant tout question de maintien mais aussi de changement d’entraîneurs, de caillassage de bus, etc… La vie n’est pas un long fleuve tranquille et surtout pas la saison 2023-2024 de l’OL.

Avec quatre entraîneurs utilisés en 17 matchs, le club lyonnais s’est offert un triste record dans son histoire. D’autant plus que les changements opérés n’ont pas apporté la réaction attendue. Fort d’une seconde partie de saison dernière réussie, Laurent Blanc n’a pas réussi à surfer dessus, pas vraiment aidé par les pertes de Castello Lukeba et Bradley Barcola tout comme l’encadrement de la DNCG. Balancé par dessus bord par John Textor seulement quelques jours avant la reprise post-trêve internationale, le Cévenol a vu Jean-François Vulliez assurer un intérim d’un match avant que Fabio Grosso ne prenne les rênes. L’histoire était belle : un ancien de la maison prêt à jouer les sauveurs et ramener de l’ordre.

Il est finalement reparti avec plusieurs points de suture au visage après le callaissage du bus à Marseille, une certaine sympathie des supporters mais seulement 4 points en 7 matchs. Des performances qui ont entraîné l’OL vers le fond depuis le début de la saison et voir le club dernier pendant 9 journées n’avait pas été vu de mémoires de suiveurs. Avec Pierre Sage, l’espoir d’un renouveau est apparu lors des trois derniers matchs et trois victoires mais l’équilibre reste bancal. Avec encore 11,5% de "chances" de finir en Ligue 2 à la trêve, l’OL ne peut se reposer sur ses lauriers. La seconde partie de saison servira de juge de paix sur les qualités du coach initialement intérimaire et sur le véritable état d'esprit de ce groupe.