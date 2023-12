Parmi les grands espoirs du foot africain, Souleymane Alio était convoité en Europe. L’OL était notamment sur le coup, mais l’attaquant burkinabé a préféré rejoindre le FC Nordsjælland, ancien club d’Ernest Nuamah.

Le climat n’est pas forcément le plus ressemblant avec celui du continent africain et pourtant le FC Nordsjælland continue d’avoir la cote auprès des jeunes espoirs africains. À l’image d’Ernest Nuamah qui s’est forgé une réputation d’espoir du football mondial dans le club danois avant de rejoindre l’OL, Souleymane Alio a choisi de suivre le même chemin. À 17 ans, l’attaquant burkinabé s’est engagé avec le FC Nordsjælland en novembre dernier, convaincu par la chance donnée aux jeunes dans le club danois, partenaire de Right To Dream une académie au Ghana.

Strasbourg également sur les rangs

Cependant, Souleymane Alio aurait pu rejoindre la Ligue 1 durant l’été si l’on en croit son président au Burkina Faso. Dans une interview accordée à un média local, Ahmed Touma, président de la New Stars Academy où évolue Alio, l’OL serait venu présenter son projet à l’international U17 burkinabé, élu meilleur joueur de la CAN de la catégorie en mai dernier. "Je ne détiens pas forcément la vérité, mais je pense que c’est un choix sportif. J’ai reçu au total la visite de 9 clubs européens à Ouagadougou. Il s’agit entre autres de Lyon et Strasbourg pour la France, Bruges pour la Belgique et 2 clubs croates… Ils sont venus présenter leur projet pour Alio. En toute sincérité, Nordsjaelland, je ne connaissais pas trop, mais leur projet était séduisant."

À 17 ans, Souleymane Alio devra malgré tout attendre 2025 et ses 18 ans pour sauter le grand pas vers l’Europe et le Danemark.