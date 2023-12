OL : Cherki dans le top 10 des meilleurs dribbleurs de Ligue 1

Rayan Cherki lors d’OL – Lille (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Peu à son avantage dans cette première partie de saison, Rayan Cherki est pourtant resté dans le registre qu’on lui connaît. Celui d’un joueur capable d’amener de la folie dans le jeu de l’OL avec ses dribbles.

Deux passes décisives en dix-sept matchs de championnat. Le bilan statistique de Rayan Cherki sur la première partie de saison de Ligue 1 est loin de déclencher les passions. Ou alors pas vraiment dans le sens que les supporters de l’OL l’aimeraient. Pour sa deuxième saison dans la peau d’un titulaire, le meneur lyonnais est loin d’avoir convaincu et n’a pas surfé sur les bons six derniers mois en 2022-2023.

Il avait été certes sur courant alternatif, mais son trio avec Alexandre Lacazette et Bradley Barcola avait laissé penser à la définitive éclosion de Rayan Cherki. Peine perdue puisque dans le marasme de l’OL, l’international Espoirs n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Passeur décisif sur le dernier but lyonnais en 2023 contre le FC Nantes, le meneur peut-il retrouver des couleurs en 2024 ? Il ne souhaite en tout cas pas quitter son club formateur comme il l’a rappelé après la rencontre.

A lui de se montrer décisif désormais

Avec Pierre Sage sur le banc, Cherki a donné des signes encourageants, que ce soit dans l’effort collectif ou sa faculté à redevenir dangereux offensivement. Il y a toujours des gestes intempestifs pour râler envers ses coéquipiers ou des touchers de balle inutiles, mais le profil de Rayan Cherki est le seul dans le groupe lyonnais. Ernest Nuamah a apporté un peu de percussion ces derniers temps, mais dans la touche technique, le pur produit de l’Académie n’a pas d’équivalent actuellement.

S’il n’a pas réussi à se montrer aussi décisif qu’on puisse l’espérer, Cherki continue de jouer son football, celui de provoquer balle au pied. Avec 37 dribbles réussis, il se classe dans le Top 10 de la Ligue 1 sur la première partie de saison. Avec sa 6e place, il se place derrière Edon Zhegrova (Lille) et Romain Del Castillo (Brest), un ancien de la maison OL, références après 17 journées et 46 dribbles réussis. À cette faculté à éliminer, Rayan Cherki doit maintenant y apporter un côté décisif. Par le but ou la passe.