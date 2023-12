Malgré la crise sportive, l’OL a pu compter sur son public

Plongé dans les bas fonds de la Ligue 1, l’OL aurait pu vivre une vraie crise sportive et institutionnelle ces derniers mois. Seulement, les supporters ont fait le choix d’encourager plutôt que d’enfoncer les Lyonnais encore plus profonds.

Ce sont des images qu’on aurait aimé voir plus souvent cette saison. À l’issue de la dernière rencontre de 2023 face au FC Nantes, supporters et joueurs de l’OL fêtaient ensemble la victoire (1-0) acquise quelques minutes plus tôt. C’était la deuxième fois en dix jours que cette communion se déroulait à l’intérieur du Parc OL. Après sept matchs à manger leur pain noir, les supporters lyonnais avaient enfin le droit à un peu de joie dans cette saison cauchemardesque. Les trois victoires de suite avant les vacances ont fait un grand bien au classement, mais aussi dans les têtes. Et pas seulement celles des joueurs ou de la direction.

Depuis août, la patience est mise à rude épreuve dans les tribunes de Décines, sans pour autant que des scènes de chaos n’éclaboussent. Au contraire. Il y a bien évidemment eu la remontrance du Kop Virage Nord après la défaite contre le PSG, des sifflets pour accompagner les prestations insipides des coéquipiers d’Alexandre Lacazette mais pas de débordements. Les seuls qui aient eu lieu se sont déroulés à Marseille par une minorité d’individus qui ont trouvé le moyen de punir les autres supporters avec ce déplacement suspendu à Monaco.

Encore plus de 40 000 spectateurs de moyenne

Quand les dernières années avaient été marquées par des prises de bec avec des joueurs notamment, cette première partie de saison a été placée sous le signe de l’unité. Les deux virages ne s’en sont d’ailleurs pas cachés, le choix avait été fait d’encourager plutôt que de chercher à couler encore plus un navire qui s’enfonçait. La crise sportive n’a donc pas eu raison des encouragements, mais aussi de la présence des supporters en tribunes. S’il est loin de faire le plein, une moyenne d’un peu plus de 41 000 spectateurs a été recensée à Décines sur les neuf matchs disputés à domicile, soit la 3e moyenne de Ligue 1 derrière l’OM et le PSG.

On est très loin des guichets fermés, mais dans le marasme de cette lutte pour le maintien, les joueurs de l’OL ont au moins pu compter sur l’amour du blason de leurs supporters. Avec les deux victoires contre Toulouse et Nantes, les Lyonnais leur devaient bien ça. "Les supporters ? Ils ont été géniaux avec nous. Ils ont toujours chanté, toujours été présents. On se doit de leur rendre en deuxième partie", avait déclaré Rayan Cherki après la victoire contre Nantes.