Deux Lyonnais présents dans le parcage de l'OL le 29 octobre dernier au Vélodrome seront jugés le 16 janvier à Marseille, pour des saluts nazis et des cris racistes.

Mercredi, lors de la décision de ne suspendre "que" pour un match ferme le déplacement des supporters de l’OL à l’extérieur, la commission de discipline de la LFP avait mis en avant la bonne foi du club lyonnais dans sa volonté d’identifier les coupables et de les traîner en justice. Ayant eu accès aux images de vidéosurveillance du Vélodrome, l’OL avait en effet réussi à identifier trois individus dans le parcage du stade marseillais, coupables d’avoir fait des saluts nazis et/ou des cris racistes. Ces incidents survenus le 29 octobre dernier faisaient suite à ceux qui s’étaient déroulés un peu plus tôt avec le caillassage des bus lyonnais par des Marseillais présents le long de la route.

Obligation de pointage à la mi-temps de chaque match

Grâce à cette identification réalisée par l’OL, trois Lyonnais au total avaient été interpellés en région lyonnaise puis placés en garde à vue à Marseille mardi, dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Marseille pour "provocation à la haine raciale et injures à caractère racial". Si l’un des trois individus a pu ressortir après une garde à vue levée, les deux autres hommes déférés jeudi, âgés de 33 et 34 ans, ont été placés sous contrôle judiciaire avec notamment "interdiction d'assister aux matchs officiels ou amicaux de l'OL", "obligation de pointage à la mi-temps" de ces matches et "interdiction de paraître à Marseille", selon le communiqué du parquet de Marseille. Ils seront jugés la 16 janvier prochain dans la cité phocéenne.