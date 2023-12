OL - Toulouse : les supporters toulousains interdits de déplacement

Les supporters de Toulouse au Stade de France pour la finale de Coupe (Photo by Alain JOCARD / AFP)

Dans un arrêté publié jeudi, le ministère de l’Intérieur a annoncé l’interdiction de huit déplacements de supporters ce week-end. Les Toulousains ne seront pas présents à Décines pour OL - Toulouse, dimanche (17h05).

Il a donc fallu attendre qu’il y ait un mort pour que les choses bougent, même si ce n’est pas vraiment dans le sens espéré. Au moment des incidents qui avaient éclaté en marge d’OM - OL, Fabio Grosso espérait que les pouvoirs publics et institutions du football français allaient rapidement réagir avant qu’un drame arrive. Finalement, la mort d’un supporter nantais, poignardé par un chauffeur VTC avant Nantes - Nice samedi dernier, a déclenché une réaction en chaine et ce sont les supporters qui vont en payer le prix.

Neuf incidents recensés depuis le début de la saison

Afin d'éviter "des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens", huit déplacements de supporters ont été interdits par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, par le biais d'un arrêté communiqué jeudi. Des matches de Ligue 1 sont concernés, mais aussi le 8e tour de la Coupe de France. Parmi les rencontres du championnat de France, l’opposition entre l’OL et Toulouse dimanche (17h05) fait partie de ces interdictions. Il n’y aura donc pas de supporters toulousains au Parc OL.

Pour justifier ces interdictions de déplacement, le ministère de l’Intérieur met en avant "l'exacerbation des violences de plus en plus graves observées depuis le début de la saison sur l'ensemble du territoire" avec pas moins de neuf incidents en Ligue 1 et Ligue 2 selon le décompte de l’arrêté ministériel. Ces interdictions pour la 15e journée risquent d’être les premières d’une très longue série…