Pour sa première sortie depuis les incidents avant OM - OL, Fabio Grosso a tenu à rassurer. Néanmoins, l’entraîneur lyonnais estime que les autorités compétentes n’ont pas pris complètement conscience de la gravité.

L’ambiance était forcément moins joyeuse qu’à l’accoutumée pour la conférence de Fabio Grosso. Cinq jours après les évènements survenus à Marseille, l’entraîneur italien s’est présenté pour la première fois à la presse. L’ambiance était pesante au sein de l’auditorium du centre d’entraînement même si Fabio Grosso a rapidement rassuré son monde en avançant que "ça va mieux, ça doit aller mieux même si on a été déçus, fâchés, énervés."

Fidèle à lui-même, le technicien n’a pas souhaité s’apitoyer sur son sort, préférant se projeter sur l’avenir. Néanmoins, à l’heure de revenir sur les incidents en marge d’OM - OL, Grosso ne pouvait faire comme si tout allait bien. "On a passé une journée très triste pour le sport. Elle doit nous faire réfléchir pour prendre les bonnes décisions. On ne peut pas mettre en danger la vie des gens."

"On prend les décisions après plutôt qu'avant"

Auditionné jeudi dans le cadre de ces violences faites sur le bus de l’OL et ayant entraîné la pose de douze points de suture, Fabio Grosso a lu et entendu les premières décisions qui ont été prises par la LFP ou par le Ministère de l’Intérieur ce vendredi. En interdisant la venue des supporters de Lille à Marseille samedi, les autorités n’ont pas forcément pris les bonnes décisions pour le Lyonnais.

"On doit prendre conscience que ce qu’il s’est passé est quelque chose de grave et que ça ne doit pas se reproduire. Par rapport aux décisions qui sont en train d’être prises, j’ai l’impression qu’on n’a pas encore bien compris la journée qu’on a passée, a regretté Grosso. J’espère qu’on ne doit pas attendre encore quelque chose plus grave pour prendre des décisions importantes. Je n’ai rien contre Marseille, les supporters en général, j’espère que ce n'étaient pas des supporters. C’était des gens qui n’avaient pas la tête pour comprendre ce qu’ils étaient en train de faire. Je pense que ceux qui l’ont doivent prendre les décisions pour que ces choses n’arrivent pas."

Relancé sur la question de ces décisions qui ne seraient pas en adéquation avec la gravité des évènements, Fabio Grosso n’a pas utilisé la langue de bois. Il regrette des décisions prises à réaction plutôt que dans l’action, comme faire "un parcours qu’on ne devait pas faire, avec deux motos et deux voitures pour arriver au stade et on sort avec 25 camionnettes pour partir. On essaye de faire des choses après, mais il faut les faire avant. Les décisions doivent être importantes."