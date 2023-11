Cinq jours après, les incidents en marge d’OM - OL continent de faire parler même chez les féminines lyonnaises. Sonia Bompastor estime qu’il est inadmissible qu’une vie soit remise en cause de cette façon.

Pour la première fois depuis les incidents à Marseille, Fabio Grosso va prendre publiquement la parole ce vendredi à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match contre le FC Metz. Son discours est forcément attendu alors que l’entraîneur italien a fait son retour sur les terrains à deux jours de la rencontre de la 11e journée de championnat. Quelques minutes avant de se présenter face aux journalistes, l’entraîneur italien a été devancé par Sonia Bompastor. Présente pour parler du choc entre le Paris FC et l’OL dimanche (21h), l’entraîneure lyonnaise a forcément été interrogée sur les déboires de son homologue masculin.

Sans surprise, elle a dénoncé ces agissements qui dénaturent aujourd’hui un football de plus en plus violent. "Ce qui s’est passé, c’est dramatique, ça me peine beaucoup. C’est inacceptable. Je n’ai pas eu l’occasion de le croiser, mais il a tout mon soutien. Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver aujourd’hui. J’espère que tout le monde, et je dis bien tout le monde, doit prendre ses responsabilités. Fabio (Grosso) a failli perdre un œil quand même et je me dis qu’en tant que coach, membre d’un staff et même joueur, vous allez à un match pour prendre du plaisir et en donner aux gens. Et vous vivez une situation durant laquelle votre vie peut basculer. Ça doit s’arrêter immédiatement et trouver les solutions nécessaires."

"Il y a beaucoup de violence dans la société aussi"

Les incidents à Marseille et surtout les blessures de Fabio Grosso ont entraîné une certaine prise de conscience. Néanmoins, à l’image de l’interdiction de déplacement des supporters de Lille samedi sur la Canebière, les décisions prises ne vont pas forcément dans l’intérêt commun pour éradiquer ce fléau de violence. Une montée en puissance qui ne se manifeste pas que dans le sport pour Sonia Bompastor. "Oui, il y a de la violence, mais est-ce uniquement dans le sport ? Je n’en suis pas convaincu. Il y a beaucoup de violence dans la société. Il faut trouver des solutions pour un climat apaisé. Je suis maman d’enfants en bas âge et je me demande dans quel monde ils vont vivre et c’est très inquiétant." Elle n’est pas la seule à le penser…