OL Académie : le programme du week-end

Après une pause le week-end dernier, les matchs sont de retour à l’Académie. Avec un programme chargé pour les équipes de l’OL.

Finies les vacances pour les équipes de l’OL Académie. Au repos le week-end dernier malgré un match amical pour la réserve masculine, toutes les équipes de jeunes seront de nouveau sur le pont à compter de samedi. Vainqueur de Gueugnon samedi dernier, la réserve de Gueïda Fofana retrouve le National 3 à Décines. Deux semaines après une défaite cruelle (1-0) dans les derniers instants à Chassieu-Décines, les Lyonnais espèrent retrouver le goût de la victoire pour se donner un peu d’air au classement. N’étant certes qu’à quatre points de la troisième place, l’OL doit surtout regarder derrière puisqu’il n’a que quatre points d’avance sur l’avant-dernier. La réception de l’US Feurs, 12e avec 5 unités, à 18h samedi pourrait donc permettre de s’offrir une victoire qui ferait du bien.

Match important pour les U19 féminines

Du côté de la réserve féminine, c’est un match qui compte qui se profile dimanche à Meyzieu à l’heure du déjeuner (12h30). Toujours deuxièmes dans le sillage de Toulouse, les Fenottes reçoivent l’AS Cannes, qui ne pointe qu’à deux longueurs. Un résultat positif pourrait d’ailleurs mettre la pression sur Toulouse qui n’a pas non plus un match facile avec un déplacement au Puy-en-Velay (4e) un peu plus tard dimanche.

Après un week-end calme, l’effervescence sera de mise à l’Académie puisque deux autres équipes joueront dimanche à Meyzieu à 15h. Les deux formations U19 ont en effet rendez-vous à domicile avec un derby régional pour les joueurs de Jérémie Bréchet. Dominés par Clermont (2-1) juste avant cette trêve, les Lyonnais reçoivent Bourg-en-Bresse, treizième. Sur le papier, cela ne devrait être qu’une formalité, mais les coéquipiers de Bryan Meyo nous ont habitués à ce que rien ne soit simple avec eux.

Derby pour les U17

De promenade de santé, il n’en sera très certainement pas question non plus pour leurs homologues féminines. Après avoir mordu la poussière dans le choc contre le Paris FC, il y a deux semaines, les U19 ont perdu leur fauteuil de leader au profit de leur adversaire francilienne et ont vu Dijon recoller au wagon avec 12 points. Le club bourguignon débarque d’ailleurs ce dimanche à Meyzieu pour une rencontre qui s’annonce ô combien importante dans la course au Tour Élite…

Enfin, pour finir, les U17 de l’OL vont avoir fort à faire également. C’est un derby contre l’AS Saint-Etienne qui se présente. Le club stéphanois fait pour le moment la course en tête tandis que les joueurs de Mohamed Chacha sont 4es à quatre points. À la recherche d’un match référence, le derby est l’occasion rêvée.

Le programme du week-end :

Réserve masculine : OL - US Feurs, samedi 18h

Réservé féminine : OL - AS Cannes, dimanche 12h30

U19 : OL - FBBP01, dimanche 15h

U19F : OL - Dijon, dimanche 15h

U17 : ASSE - OL, dimanche 15h

Futsal : FC Vénissieux - OL, samedi 19h30