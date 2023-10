La réserve de l'OL punie en fin de match à Chassieu-Décines (1-0)

Pas suffisamment dangereuse, la réserve de l'OL a cédé à la 90e sur le terrain voisin de Chassieu-Décines samedi soir.

Avec Mamadou Sarr mais sans Mohamed El Arouch et Chaïm El Djebali, la réserve de l'OL a cruellement manqué d'imagination samedi soir pour dominer Chassieu-Décines. Pourtant, son adversaire n'avait rien d'un ténor, avant-dernier au coup d'envoi, avec un seul point au compteur.

Mais face au 13e de la poule K de National 3, les hommes de Gueïda Fofana sont tombés dans le piège au fur et à mesure de la partie. Au cours d'une première mi-temps assez vivante, ils n'ont pas réussi à prendre le dessus techniquement pour dominer leur adversaire. La meilleure occasion est même venue de leur hôte qui, d'une tête juste à côté du cadre, a fait passer un frisson sur les cages de Pereira (34e).

L'OL peine face à l'expérience

Après la pause, le jeu fut nettement plus haché par les fautes et les coups de sifflet. Résultat, la décision s'est faite sur un coup de pied arrêté, un corner du Chassieu-Décines FC à la 90e minute qui a terminé après plusieurs rebonds et déviations dans le but lyonnais (1-0).

Un scénario cruel mais qui reflète aussi les manques de ce groupe, à l'aise contre des formations plus jeunes, mais en difficulté face à plus d'expérience. Il s'agit de la deuxième défaite des coéquipiers de Mathys de Carvalho en championnat après celle concédée à Saint-Priest (3-0). La victoire contre Saint-Etienne (1-0) n'aura donc pas permis de lancer une série.

Les jeunes Lyonnais sont maintenant 9es

Les Gones reculent au classement, étant désormais 9es avec huit unités en six journées. Ils auront le temps de travailler car la prochaine rencontre de N3 aura lieu le samedi 4 novembre à 18 heures. Une réception de Feurs au programme, un autre mal classé (12e).

Mais avant cela, place à un match amical face à Gueugnon samedi prochain, le 28.

Le 11 de l'OL : Pereira - Chaïb, Mounsesse, Sarr, Hassan - Laaziri, Halifa, De Carvalho, Kanté - Bossiwa, Perret