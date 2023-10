OL - Clermont : un groupe de 25 joueurs avec Akouokou

Un seul changement dans le groupe de l'OL qui affrontera Clermont, le retour de Paul Akouokou. 25 joueurs ont été convoqués

Comme il en a pris l'habitude depuis son arrivée, Fabio Grosso a fait appel à l'ensemble de son groupe, préférant en laisser quelques-uns en tribune avant la partie. Pour accueillir Clermont dimanche à 20h45 (9e journée de Ligue 1), l'entraîneur italien a convoqué 25 joueurs, avec un seul changement par rapport un duel face à Lorient (3-3), le retour de Paul Akouokou.

Pas d'absence majeure

Pour le reste, l'effectif reste le même, avec les trois gardiens et en défense toujours Dejan Lovren, Jake O'Brien, Clinton Mata ou encore Nicolas Tagliafico. Au milieu, on retrouve Maxence Caqueret, Corentin Tolisso et le jeune Mahamadou Diawara. Enfin, en attaque, Alexandre Lacazette est là, tout comme Rayan Cherki, en forme durant la trêve internationale, Ernest Nuamah, ainsi que Jeffinho.

Parmi les absents, on peut tout de même évoquer Mamadou Sarr, qui évolue avec la réserve ce samedi contre Chassieu-Décines, et Mohamed El Arouch, qui lui ne jouera pas ce week-end.

Le groupe de l'OL face à Clermont : Bengui, Lopes, Riou - Caleta-Car, Diomandé, Henrique, Kumbedi, Lovren, Mata, O'Brien, Tagliafico - Akouokou - Alvero, Caqueret, Diawara, Lepenant, Maitland-Niles, Tolisso - Baldé, Cherki, Jeffinho, Kadewere, Lacazette, Moreira, Nuamah