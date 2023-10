" Mata souhaite de l'OL acquiert "une base commune "

Parmi les recrues estivales de l'OL, Clinton Mata est celui qui a le plus joué. Le défenseur estime que le groupe a un besoin important de travailler la tactique.

L'Olympique lyonnais a largement remodelé son effectif à l'intersaison. Beaucoup de départs, des arrivées de joueurs, et pour l'instant, un groupe qui n'arrive pas faire fonctionner la machine. Chez les recrues, aucune ne s'est jusqu'ici installée dans le 11, hormis Clinton Mata, qui a débuté six affiches sur huit en Ligue 1.

Dans ce collectif qui a du mal à tourner rond, l'Angolais essaye d'apporter son expérience, jonglant entre le poste de latéral et d'axial. Mais lui aussi, il a dû composer avec le changement d'entraîneur.

"Aujourd’hui, on travaille beaucoup la tactique"

Au cours d'un entretien sur la chaîne du club OL Play, le défenseur de 30 ans s'est confié sur la méthode de Fabio Grosso. "J’ai eu des collègues qui ont joué en Italie et qui m’ont dit que c'était très tactique et très discipliné. Aujourd’hui, on travaille beaucoup sur ce point car si tu n’as pas de base solide, c'est compliqué. Il faut qu’on ait une base commune et après, on pourra construire le reste", a-t-il affirmé.

Pour Mata, les Lyonnais se sont améliorés sur certains aspects, même si cela ne se traduit pas dans les résultats. "Là où je sens qu’on a tous progressé, c’est dans notre capacité à reconnaître nos temps forts et nos temps faibles. Avant, on avait parfois tendance à toujours attaquer, même quand les espaces étaient un peu plus réduits, on fonçait tête baissée. Il (Grosso) nous force à réfléchir, à mieux analyser et anticiper les situations", a-t-il expliqué.