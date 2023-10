Yannis Lagha et Mahamadou Diawara lors du match entre la réserve de l’OL et de Clermont (crédit : David Hernandez)

Titulaire face à Lorient dimanche (3-3), Mahamadou Diawara a effectué ses débuts avec l'OL. Il est le 580e joueur à porter ce maillot lyonnais.

Ce fut la surprise du chef comme on dit. Dimanche, à quelques minutes du début de la rencontre entre l'OL et Lorient (3-3), Fabio Grosso a officialisé son 11 de départ, qui comprenait un petit nouveau. Sur sa pelouse, devant ses supporteurs, Mahamadou Diawara a joué son premier match de Ligue 1. Il est ainsi devenu le 580e joueur à porter la tunique rhodanienne chez les professionnels.

Dans un contexte peu évident, l'Olympique lyonnais étant lanterne rouge avant cette 8e journée, le milieu de terrain, arrivé l'été dernier en provenance du Paris Saint-Germain, a livré une performance globalement correcte. Il n'a pas hésité à porter le ballon, mais il s'est également fait facilement éliminer sur l'ouverture du score lorientaise.

Une heure de jeu pour une première

Sorti à la 60e minute, il a connu une première mouvementée, et bien qu'heureux de ses débuts, il a aussi ressenti l'amertume de ne pas l'avoir emporté. On peut d'ailleurs remarquer que son profil diffère des autres éléments de l'entrejeu à disposition de Grosso, un footballeur plutôt véloce et athlétique.

A 18 ans, Diawara est destiné à vivre d'autres moments de ce genre, ce qui pourrait arriver assez vite. Le gaucher intègre en tout cas la longue liste des joueurs ayant connu leur première apparition chez les professionnels de l'OL cette saison : Clinton Mata, Mama Baldé, Duje Ćaleta-Car, Ainsley Maitland-Niles, Ernest Nuamah, Skelly Alvero, Paul Akouokou, Diego Moreira et Jack O'Brien.