OL - Lorient (3-3) : Diawara, des débuts "gâchés" par le résultat

Appelé pour la première fois dans le groupe lyonnais, Mahamadou Diawara a joué son premier match avec l’OL dimanche. Titulaire, il n’a pas démérité, mais regrette le score final.

Voir son nom dans le groupe retenu contre Lorient avait été une première surprise. Le voir coucher sur la feuille de match et dans le onze titulaire encore plus. Dimanche, Mahamadou Diawara a été l’un des choix forts de Fabio Grosso pour le début du match contre Lorient. À seulement 19 ans et avec aucune expérience du haut niveau, le milieu de terrain a pris place aux côtés de Skelly Alvero et Maxence Caqueret dans l’entrejeu lyonnais. Diawara plutôt que Corentin Tolisso ou Johann Lepenant, Grosso avait décidé de frapper fort. Pour ses débuts, l’ancien du PSG n’a pas eu à rougir de sa prestation.

Casser les lignes balle au pied

Un peu trop dans l’impact par moment, il a réussi à s’en sortir sans carton, mais le profil a pour une fois changé des autres milieux. Ayant à trois, quatre reprises tenté de remonter le ballon par des courses, Mahamadou Diawara a fait plutôt bonne impression même s’il reste tendre à l'image de ces six duels perdus sur sept joués. "Le résultat vient un peu tronquer mes états d’âme, a-t-il avoué sur OLPlay. Je me suis bien senti, content d’avoir fait ma première, c’est beaucoup de plaisir, ça fait longtemps que j’attends ce moment donc ce n’était pas du stress, mais du plaisir."

Les débuts auraient pu être encore plus rêvés si cette première avait coïncidé avec la première victoire de l’OL dans cette saison 2023-2024. Malheureusement, il y a "beaucoup de frustration dans ce match" pour le jeune milieu après ce nul (3-3). Malgré ses 19 printemps, Mahamadou Diawara a fait preuve d’une vraie lucidité et estime que l’OL a "un peu tout gâché à la fin". Ce ne sont pas les supporters qui le contrediront.