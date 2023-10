Au menu de votre numéro de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi 9 octobre : le coaching de Grosso, la lutte pour le maintien ou encore le profil pour aider Textor. Laissez votre avis sur ces thèmes dans les commentaires.

Pendant une heure dimanche, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" a bien pensé qu’elle allait enfin parler d’une victoire de l’OL ce lundi à 19h. Malheureusement, peine perdue puisque le succès qui tendait les bras aux Lyonnais a laissé place à un nul face au FC Lorient (3-3). Les trois points attendront donc a minima deux semaines de plus et la réception de Clermont au Parc OL. Pour débuter cette semaine, l'équipe de TKYDG reviendra forcément sur ce résultat frustrant contre les Merlus avec comme invité François-Jean Tixier, journaliste suivant notamment l'OL pour l’AFP. Ils reviendront forcément sur cette deuxième mi-temps qui laisse des regrets et sur les défaillances lyonnaises. Avec la question de savoir si ce nul incombe à Fabio Grosso et son coaching ou tout simplement à la qualité des joueurs.

Quels leviers activer durant la trêve ?

À cette question en suivra une deuxième qui découle forcément de résultats pas à la hauteur. Malgré les discours des joueurs et de Fabio Grosso, l’OL est-il préparé pour jouer le maintien alors que l’effectif était taillé pour jouer les coupes européennes ? C’était d’ailleurs l’objectif encore affiché par John Textor, il y a trois semaines au moment de l’intronisation de Fabio Grosso comme nouveau coach.

Ce sera le dernier thème abordé dans l’émission ce lundi avec la question de savoir qui pourrait aider ou faire progresser John Textor sur le domaine sportif ? Rendez-vous donc à 19h pour un nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones" qui sera à suivre en direct sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.