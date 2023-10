Moins d’une semaine avant la rencontre, la FFF a enfin annoncé la programmation du derby féminin entre l’OL et Saint-Etienne. La rencontre se tiendra ce samedi 14 octobre à 21h à Décines.

Il a fallu le temps, mais la FFF a enfin communiqué la date de la tenue du derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne. Quand le reste des rencontres de la 4e journée de D1 féminine avait déjà été programmé depuis plusieurs jours, le suspense restait entier concernant le derby. Ce dernier devait venir renfermer le chapitre de la journée, mais restait à savoir si ce serait le samedi 14 ou le dimanche 15 octobre à 21h. Au lendemain de la victoire des Fenottes contre Bordeaux (4-0), Sonia Bompastor est enfin fixée, même si elle avait eu déjà quelques échos de la décision dimanche soir.

En raison du quart de finale de la Coupe du monde de rugby du XV de France contre l’Afrique du Sud dimanche soir, la FFF a décidé d’avancer le traditionnel prime-time dominical de vingt-quatre heures. Les supporters de l’OL, qui étaient un peu plus de 700 contre Bordeaux, ont rendez-vous samedi à 21h du côté du centre d’entraînement de Décines. Un an après la descente des Vertes en D2, la région Auvergne Rhône-Alpes retrouve donc un duel entre l’OL et l’ASSE, même si la saveur est bien moindre que chez les garçons. Mais un derby reste un derby et il se gagne.