En revenant à 3-2, Lorient savait que l’OL "serait en difficulté"

Mené 3-1 après 45 minutes de jeu, Lorient a trouvé les ressources nécessaires pour recoller au score contre l’OL. Le point du nul (3-3) a satisfait Régis Le Bris.

C’est ce qui s’appelle faire preuve de caractère, mais aussi de profiter des cadeaux faits par les adversaires. Dimanche, Lorient est reparti avec un point de Décines (3-3). Les Merlus le doivent aussi bien à des buts magnifiques de Kroupi et Yongwa qu’aux cadeaux faits par l’OL en deuxième mi-temps. Que ce soit avec un Lovren trop court dans son intervention sur le but du 3-2 que l’offrande de Mama Baldé pour l’égalisation, Lorient n’en demandait pas tant pour se remettre la tête à l’endroit.

"Je retiens très largement le point du nul. Nous avons bien entamé ce match qui n'était pas facile au plan des enjeux du jour, a détaillé Régis Le Bris. Nous avons fait preuve de sang-froid sur l'entame malgré l'état du terrain. Nous avons été favorisés par ce but marqué par rapport aux intentions exprimées. Mais nous avons perdu le fil. Être mené 3-1 nous a fait mal à la mi-temps."

"Mvogo sort un gros arrêt à la fin"

Quand les joueurs de Le Bris auraient pu être au fond du trou après avoir ouvert le score à l’extérieur, les Lorientais ont profité de deux changements à la pause pour changer de visage et se montrer plus incisifs. Le but du doublé de Kroupi à la 54e ne leur a donné que plus d’envie car "au vu de la fébrilité lyonnaise, je pensais qu'en marquant un but de plus, nous pourrions mettre l'adversaire en difficulté."

C’est ce qui s’est passé en deuxième mi-temps même si Lorient aurait pu repartir bredouille en toute fin de match. Coupable sur l’égalisation bretonne, Mama Baldé a vu Yvon Mvogo sortir un arrêt réflexe pour éviter le 4-3 lyonnais. "Nous avons gagné la deuxième période 2-0 et c'est ma fierté. Ce n’était pas évident de retourner la situation." L’OL aurait préféré que cela ne reste qu’une mission impossible.