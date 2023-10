OL - Lorient (3-3) : l’heure de jeu et une machine qui se dérègle

Bien en place durant le premier acte, l’OL a concédé un but dès le retour des vestiaires qui a tout déréglé. Les changements de Fabio Grosso dans la foulée n’ont eux pas aidé.

Pour tous les amoureux de l’OL ayant un minimum joué au football dans leur vie, le discours d’avant-match et de mi-temps est forcément connu. Ne pas prendre de but dans le premier quart d’heure des deux périodes au risque de donner de la confiance à l’adversaire. Dimanche après-midi, l’OL a fait tout l’inverse aux conséquences malgré tout diverses. Durant le premier acte, l’ouverture du score de Kroupi a eu le mérite de réveiller l’allant offensif lyonnais. Trois buts ont suivi avec notamment un doublé d’Alexandre Lacazette et l’odeur d’une première victoire a pour la première fois de la saison pointé le bout de son nez. Encore fallait-il assurer le service après-vente au retour des vestiaires. Ce n’est très clairement pas allé dans cette direction.

Les remplaçants n'ont pas eu le fameux impact

Les Merlus ont fait des changements tandis que l’OL s’est peut-être senti groggy avec ces deux buts d’avance. A force de trop vouloir jouer la sécurité dans des temps difficiles, on se fait forcément punir et le but du doublé de Kroupi (54e) a enrayé la machine lyonnaise. "Ce but nous fait douter et je pense que ça ne devrait pas. On se prend ce but qui était évitable. On aurait dû calmer les choses, repartir vers l’avant et faire mieux. On ne l’a pas fait, a regretté Caqueret. On a attendu ce deuxième but pour recommencer à jouer vers l’avant. On a retrouvé cette maitrise mais c’était trop tard, on n’a pas su marquer et ça finit à 3-3. Ce n’est pas le résultat qu’on attendait."

Face à un concurrent direct pour le maintien, les trois points étaient forcément attendus à la maison. Le scénario du match n’en donne que plus de regrets. L’OL n’est plus dernier avec ce point du nul mais pointe toujours à cinq longueurs de la limite de la zone rouge avec une différence de buts qui n’est pas favorable. Avec le but du 3-2 lorientais, la machine lyonnaise s’est déréglée en l’espace de cinq minutes. On a beau être début octobre, c’était Noël avant l’heure dimanche à Décines. "On prend deux buts évitables, on fait des cadeaux alors qu’on doit aller les chercher." Si à la différence de ses deux premiers matchs, il a fait preuve d’une certaine patience, Fabio Grosso a utilisé ses fameux changements pour apporter du sang frais à l’heure de jeu, dans la foulée de la réduction du score. Depuis deux semaines, il répète qu’il souhaite voir des remplaçants impactants au moment de leur entrée.

Un passage à cinq qui interroge encore

Dimanche, on ne peut pas dire que l’entraîneur italien a été entendu. Entre Corentin Tolisso, Mama Baldé et Johann Lepenant, ce dernier a peut-être été le moins pire des trois entrants à l’heure de jeu. C’est dire tant le milieu a été neutre. Seulement, à côté de lui, Tolisso n’a rien apporté dans l’impact ni même dans la construction. Semblant parfois sur un rythme de sénateur alors que c’est peut-être son maximum, le champion du monde 2018 n’a pas marqué des points après des prestations précédentes déjà pointées du doigt. Des sifflets sont d’ailleurs descendus des travées du Parc OL sur certains de ses choix contestables.

En le mettant sur le banc, Grosso a voulu créer un électrochoc mais cette entrée montre qu’il y a des lacunes dans l’état d’esprit. Pourtant, l’Italien n’a pas souhaité charger ses joueurs, regrettant "des cadeaux et des petits détails qui font la différence à la fin". L’offrande de Baldé pour Yongwa vaut en effet très cher, tout comme le passage à cinq derrière quand bien même il y avait toujours 3-2 à vingt minutes de la fin avec l'entrée de Kumbedi en lieu et place de Nuamah. Une stratégie frileuse alors que l’OL avait encore son destin en mains. "Nous avons pris les 2e et 3e buts. Je ne crois pas beaucoup à la chance. Il faut aller la chercher. Nous aurions pu aller la chercher mieux." Il "ne regrette pas ce choix" mais Fabio Grosso a très certainement fait la première erreur de son aventure lyonnaise. En accordant sa confiance à certains, il a déchanté après avoir pourtant fait des choix forts avant le match qui s’étaient révélés concluants…