OL - Bordeaux (4-0) : c’était soir de premières chez les Fenottes

Pour ce premier rendez-vous de la saison à domicile, l’OL a pu compter sur les premiers buts de Dumornay, Diani et Hegerberg dans cet exercice 2023-2024. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : soir de premières à Décines

Dans cette rencontre à sens unique (4-0), difficile de tirer vraiment des enseignements tactiques du côté lyonnais. Néanmoins, ce rendez-vous était le premier de la saison à Décines. L’occasion donc pour les nouvelles recrues de faire leurs premiers pas face à leur public. Ce dimanche, ils étaient un peu plus de 700 à avoir pris possession de la tribune de stade Gérard Houllier. Ils ont donc pu assister à la première de Diani, Dumornay et Benkarth sous le maillot lyonnais à domicile. Pour la gardienne allemande, c'étaient même tout simplement ses débuts avec l’OL.

Dans cette soirée de premières où Griedge Mbock a retrouvé une place de titulaire, plus d’un an après, Dumornay et Diani ont trouvé de la confiance ainsi que les encouragements de leurs nouveaux supporters. Quand l’OL n’arrivait pas à trouver la faille, les deux recrues offensives ont débloqué leur compteur but. Avant d’être imitées par une certaine Ada Hegerberg, elle aussi de retour à la compétition cette saison. Une soirée parfaite.

Le flop : la faiblesse bordelaise en face

C’est rare de se concentrer sur l’adversaire, mais avec une victoire 4-0, difficile de faire un focus sur une joueuse de l’OL même si certaines prestations individuelles ont été en deçà. Seulement, même à 70 ou 80%, les Fenottes n’ont eu besoin de forcer pour faire la différence. En face d’elles, elles ont trouvé une formation bordelaise qui n’avait pas d’autre intention que de garder au maximum le nul.

Ça a fonctionné pendant une vingtaine de minutes, mais tout s’est écroulé avec l’ouverture du score de Dumornay. On aurait pu penser qu’avec plus rien à perdre, les joueuses de Patrice Lair allaient se lâcher et libérer des espaces, mais non. Elles ont continué à cinq derrière, laissant la pauvre Nesrine Bahlouli se débrouiller seule sur les rares ballons qu’elle a touchés… Difficile donc de se faire un vrai avis sur le visage lyonnais ce dimanche.