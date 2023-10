L’OL n’a pas tremblé face à Bordeaux (4-0)

Dans un match à sens unique, l’OL n’a pas eu à forcer son talent pour prendre le meilleur (4-0) sur les Girondins de Bordeaux. Les Lyonnaises reviennent à égalité du Paris FC avec la même différence de buts.

Après trois matchs, l’OL retrouvait enfin son public et Décines dans cette saison 2023-2024. Loin de ses bases depuis la reprise de la saison entre le Trophée des championnes et les deux premières journées de championnat, le club lyonnais a fait ses premiers pas sur la pelouse de terrain Gérard Houllier devant un peu plus de 700 spectateurs. Quand les garçons ont tenté en vain de signer une première victoire cette saison, les Fenottes ont, elles, enchaîné un troisième succès de suite dans cette D1 féminine. Avec ce large succès (4-0), elles reviennent sur les talons du Paris FC avec le même nombre de points et la même différence de buts.

Une faible adversité bordelaise

Pour cette rencontre, Sonia Bompastor avait choisi de faire tourner dans les grandes largeurs son effectif. Seules cinq titulaires contre le PSG il y a une semaine l’étaient encore ce dimanche à Décines. Cette large revue d’effectif avec notamment la première titularisation de Griedge Mbock depuis plus d’un an n’a pas empêché l’OL de dérouler face à des Bordelaises très limitées. Pourtant, le début de match a clairement été poussif pour les joueuses de Sonia Bompastor.

Des approximations techniques, spécialement dans le dernier geste, ont empêché une ouverture du score précoce. Et puis une frappe de Damaris sur la barre bien suivie par Melchie Dumornay a fini de débloquer cette situation (1-0, 23e) et tout s’est enchaîné pour l’OL. Trois minutes après, ce fut au tour de Kadidiatou Diani d’ouvrir son compteur but avec l’OL en déviant du genou un ballon qui naviguait dans la surface suite à un corner (2-0, 26e).

Hegerberg soigne son retour

Le break était fait et les Fenottes ont pu dérouler sans forcer. Perle Morroni a touché la barre sur un centre-tir (35e) avant que Däbritz ne tergiverse trop sur un subtil service de Dumornay (44e). Dans un second acte terne au niveau de l'intensité, un ultime frisson est venu avec l'entrée d'Ada Hegerberg. De retour de blessure, la Norvégienne n'a pas mis bien longtemps à retrouver le chemin des filets sur un service de Becho (3-0, 77e) avant que Wendie Renard ne clôt les débats sur penalty. La prestation générale lyonnaise reste malgré tout difficile à juger tant l’adversité bordelaise n’a quasiment rien proposé même à 2-0. Connaissant Sonia Bompastor, l’entraîneure lyonnaise regrettera forcément certaines séquences, mais dans ce début de saison, l’essentiel est assuré avec trois points et un sans-faute.