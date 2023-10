Griedge Mbock et Sonia Bompastor lors d’OL – Juventus (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Pour cette rencontre de la 3e journée de D1 féminine, Sonia Bompastor a fait tourner dans les grandes largeurs. Laura Benkarth va jouer son premier match en France tandis que Griedge Mbock connait sa première titularisation depuis sa grave blessure il y a un an.

Elles ne sont pas nombreuses à démarrer ce dimanche à Décines après avoir été titulaires dimanche dernier au Parc des Princes. Pour ce troisième match de championnat contre Bordeaux, Sonia Bompastor s’est permis une large revue d’effectif. Avec les absences de Vanessa Gilles et Lindsey Horan, on se doutait bien que le onze lyonnais ne serait pas le même que face au PSG. La tendance s’est confirmée puisque la Canadienne et l’Américaine ne sont pas les seules à souffler ce dimanche.

D’Ellie Carpenter à Kadidiatou Diani en passant par Wendie Renard, elles ne sont que cinq à avoir commencé la rencontre du week-end dernier. Bompastor avait promis de gérer les temps de jeu, elle a tenu parole. Ce duel contre les Girondines de Patrice Lair va permettre à Griedge Mbock de retrouver ses automatismes avec sa capitaine. Pour la première fois depuis sa grave blessure en septembre 2022, la défenseuse est titulaire avec l’OL. Une étape de plus dans ce retour à la compétition.

Retour de Däbritz et Marozsan

L’internationale française n’est pas le seul changement dans l’arrière-garde puisque Christiane Endler, auteur d’un match XXL au Parc, cède sa place à Laura Benkarth dans les buts de l’OL. Une première pour l’Allemande débarquée cet été entre Rhône et Saône. Au milieu, Dzsenifer Marozsan et Sara Däbritz, touchée par un deuil familial ces dernières semaines, sont alignées aux côtés de Damaris pour leur première titularisation de la saison. Enfin, devant, Kadidiatou Diani devrait occuper un rôle axial en lieu et place d’Eugénie Le Sommer, sur le banc. La Bleue sera accompagnée par Melchie Dumornay et Amel Majri.

La composition de l’OL contre Bordeaux : Benkarth - Carpenter, Mbock, Renard (cap), Morroni - Marozsan, Damaris, Däbritz - Dumornay, Diani, Majri