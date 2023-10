Grosso pense que l’OL "méritait mieux" contre Lorient (3-3)

Après avoir mené 3-1, l’OL a partagé les points (3-3) avec Lorient ce dimanche. Plutôt que d’enfoncer ses joueurs et certaines erreurs, Fabio Grosso a préféré mettre en avant les choses positives.

L’OL gagne une place provisoirement, mais n’avance pas plus vite. Ce dimanche, le club lyonnais n’est plus lanterne rouge de Ligue 1 avec trois points au compteur, mais n’a pas plus avancé dans sa quête d’une dynamique positive. Il pointe toujours à cinq points de la 15e place et ne s’est pas rapproché de son adversaire du jour qu’est Lorient avec ce nul (3-3). Pourtant, tout avait été réuni pour voir l’OL empocher sa première victoire de la saison. Des choix forts de Fabio Grosso avant le match, du caractère pour réagir à l’ouverture du score des Merlus et même mener 3-1 à la pause.

Les trois points tendaient donc grands les bras aux Lyonnais… Avant la catastrophe de la deuxième mi-temps. "Nous avons fait de très bonnes choses avec un bon esprit, la volonté commune d'aller chercher la victoire et ensuite, nous avons un peu baissé, a constaté l’entraîneur lyonnais après le match. Nous concédons un nul, mais je pense que nous méritions mieux. Nous sommes déçus du résultat final. Je veux garder les choses positives de la rencontre."

"Je ne crois pas à la chance"

Ce n’est cependant pas ce qui fait avancer l’OL au classement. La formation lyonnaise "joue le maintien pour le moment, c'est un fait et on le savait que ça n’allait pas changer en deux semaines" mais Grosso croit en des jours meilleurs. La trêve internationale de deux semaines doit lui permettre de peaufiner sa stratégie. Après avoir bricolé pendant trois matchs, vu certaines performances, il va très certainement pouvoir compter sur ce repos pour définitivement imposer sa patte et éviter les erreurs faites dimanche.

Dans ce nul, Grosso a sa part de responsabilité avec trois choix douteux à l’heure de jeu et une tactique frileuse à 3-2 alors que l’OL avait encore son destin. "Parfois, les petits détails font la différence et c'est là-dessus que nous avons baissé. Nous avons pris les 2e et 3e buts. Je ne crois pas beaucoup à la chance. Il faut aller la chercher. Nous aurions pu aller la chercher mieux. Les points, cela va devenir très important pour nous sortir de cette situation. Il faudra du temps."

C’est tout le paradoxe de la situation à l’OL. Un nouvel entraîneur a forcément besoin de temps, mais il y a aussi une crise urgente de points. Il faut donc trouver le bon compromis pour ne pas prendre plus de retard.