Après OL - Lorient, c’est "un bilan qui fait peur" pour Caqueret

Ayant la victoire à portée de mains en menant 3-1, l’OL a sacrifié cette avance en deuxième mi-temps. Plus que les trois points au compteur, le scénario laisse forcément des regrets pour Maxence Caqueret.

Le scénario était trop beau pour qu’il se passe sans accrocs jusqu’à la fin. Malgré l’ouverture de score de Lorient après seulement un quart d’heure de jeu, l’OL avait trouvé les ressources mentales pour recoller au score puis prendre les devants en l’espace de vingt minutes. Trois buts, un tableau d’affichage favorable après 45 minutes, l’après-midi décinoise était rêvé ce dimanche. Avant de rapidement tourner au cauchemar durant le deuxième acte. "On réagit bien après le premier but. On arrive à mettre trois buts, on fait plutôt une bonne première mi-temps et c’est frustrant de finir à 3-3, car on avait le match et la victoire entre les mains, a regretté Maxence Caqueret après la rencontre. On prend deux buts évitables, on fait des cadeaux alors qu’on doit aller les chercher."

"La première victoire va nous libérer"

Alors que les trois points leur tendaient les bras, les Lyonnais continuent de faire du surplace et de se contenter d’un petit point (3-3). Un nul qui ne fait les affaires de personne aussi bien à l’OL qu’à Lorient. Seulement, il a avant tout le goût d’une victoire pour les Merlus et d’une défaite pour les Gones. Abattus au coup de sifflet final, ils sont dans une situation critique même s’ils préfèrent ne pas regarder le classement.

"C’est un bilan qui fait peur, c’est sûr. Ce ne sont pas des résultats qui correspondent à cette grande institution. Après, on est là où on est et c’est à nous d’inverser la tendance, a poursuivi le milieu lyonnais. Le classement, il ne faut pas y prêter attention, on sait qu’on est dans le rouge et que si on ne gagne pas nos matchs, à se remobiliser, on va y rester longtemps. La première victoire va nous libérer."

Encore faut-il qu’elle arrive. Quand on voit qu’une avance de deux buts arrive à fondre comme neige au soleil, on se demande bien si elle arrivera rapidement…