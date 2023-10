Un OL irrécupérable concède le nul contre Lorient (3-3)

Menant de deux buts à la mi-temps, l'OL a gâché cette avance en deuxième mi-temps. Les Lyonnais concèdent le nul et n'avancent pas au classement (3-3).

Irrécupérable Olympique lyonnais. Ce dimanche, l’OL a donné l’image qui est la sienne depuis maintenant huit journées. Celle d’une équipe malade et contre qui tout semble contraire, qu’importent les compositions, les joueurs sur le terrain. Il y a forcément du mieux, car en l’espace de 90 minutes, les Lyonnais ont inscrit autant de buts qu’en sept journées. Seulement, même en marquant trois buts, les hommes de Fabio Grosso ne sont pas capables de repartir avec les trois points dans la besace avec ce nul contre Lorient (3-3). La preuve que cette saison est noire. En réglant ses problèmes offensifs, l’OL aurait dû retrouver le sourire, cependant, il s’enfonce un peu plus avec ce point du nul qui n’arrange personne. Si l’OL ne s’en sort pas, il se le doit en grande partie à soi-même après avoir mené 3-1 au bout de 45 minutes.

Disposés en 4-3-3 et sur une pelouse indigne d’un match de Ligue 1, les Lyonnais ont rapidement montré des signes de fébrilité à l’image de cette mésentente entre Lovren et Alvero après seulement une minute de jeu. Pourtant, la formation rhodanienne a voulu prendre le jeu à son compte. Mais une fois de plus sans réussir à se montrer dangereux. Finalement, une frappe lumineuse de Kroupi au quart d’heure de jeu a glacé l’ambiance du Parc OL. En voyant le ballon dans sa lucarne, Anthony Lopes n’a pu que constater les dégâts comme à 79e minute. Profitant d’une grossière erreur de relance de Baldé plein axe, Yongwa ne s’est pas fait prier pour imiter son partenaire et ramener les deux équipes à 3-3. Car, en étant malade, l’OL a trouvé le moyen de laisser fondre une avance de deux buts acquise juste avant la mi-temps.

Malgré le coup du sort de l’ouverture du score lorientaise, les hommes de Fabio Grosso avaient trouvé les ressources mentales pour inverser la tendance. Derrière Jeffinho impliqué sur les trois buts lyonnais, Ernest Nuamah a débloqué son compteur but (20e) avant qu’une minute plus tard Alexandre Lacazette ne fasse passer l’OL devant. Menant enfin au score cette saison, on pensait enfin le déclic arrivé dans les têtes lyonnaises. Le penalty de Lacazette (40e) n’a fait que renforcer ce sentiment, comme si le mauvais sort était parti. C’est mal connaitre cet OL convalescent et la tête sous l’eau.