Lacazette valide les "choix forts" de Grosso avant OL - Lorient (3-3)

Auteur d’un doublé dimanche, Alexandre Lacazette n’a pas suffi pour obtenir la victoire contre Lorient. Néanmoins, le capitaine de l’OL se satisfait de voir Fabio Grosso créer une émulation dans le groupe.

Il a conjuré le mauvais sort et s’est débarrassé des mauvaises ondes. Dimanche, Alexandre Lacazette s’est offert un doublé contre le FC Lorient. Sur l’un des deux buts, on a pu le voir célébrer face au Virage Sud avec l’envie de repousser tout le négatif qu’il y avait autour de lui et de l’OL. En trouvant la faille à deux reprises, le capitaine lyonnais a bien cru participer à la première victoire de son équipe dans ce championnat après huit journées. Malheureusement, le scénario de la deuxième mi-temps en a décidé autrement avec un nul concédé (3-3).

Néanmoins, s’il a toujours eu quelques gestes d’humeur contre l’arbitre ou certains coéquipiers, cette rencontre a permis de retrouver un Alexandre Lacazette tranchant. Après avoir loupé à Reims son 3e match en sept journées, le Lyonnais a besoin d’enchaîner pour retrouver une condition et un poids dans le groupe. "Je suis là pour aider mes partenaires, j’essaie de parler à tout le monde et peu importe si c’est son premier ou 100e match, a-t-il assuré sur Prime Video. On a réussi à marquer des buts, c’est important, c’est ce qui nous faisait vraiment défaut, ça nous fait du bien et on va s’appuyer dessus pour la suite."

"Il faut mériter sa place"

Dimanche, Lacazette a démarré aux côtés d’Ernest Nuamah et Jeffinho tandis que Rayan Cherki prenait place sur le banc. Malgré un manque d’automatismes logique, le trio offensif a réussi à doubler le total de buts de l’OL en l’espace de 45 minutes. Sans une deuxième période ratée, les choix de Fabio Grosso avant le match auraient pu s’avérer payants. Néanmoins, les décisions tactiques de l’entraîneur italien semblent avoir trouvé un écho chez son capitaine. Quand certains statuts paraissaient intouchables, Grosso montre qu’une chance peut être donnée à qui souhaite la saisir.

La concurrence est accrue et pourrait bien permettre à l’OL de sortir la tête de l’eau. "Oui, le coach a fait des choix forts. Le coach a confiance dans tout le groupe, sa composition montre que pour avoir sa place, il faut le mériter. Ça va permettre à tout le monde de continuer à travailler, pour garder sa place pour ceux qui sont sur le terrain et pour ceux qui sont sur le banc de continuer à travailler. Le coach est arrivé depuis trois semaines, il faut lui laisser le temps de connaitre les qualités et défauts de chacun, mais malheureusement, on a besoin de points rapidement." Après avoir grillé son joker contre Lorient, l’OL n’a plus le droit à l’erreur contre Clermont le 22 octobre prochain.