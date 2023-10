Absente depuis le début de la saison en raison d’un pépin musculaire, Ada Hegerberg a signé son retour avec l'OL dimanche. Elle n’a mis que quelques minutes à retrouver le chemin du but contre les Girondins de Bordeaux (4-0).

John Textor et Ada Hegerberg ont-ils parlé prolongation après le coup de sifflet final d’OL - Bordeaux (4-0) ? Très certainement pas, mais le propriétaire américain, présent dimanche pour les deux matchs du jour, n’a pas manqué de saluer la Norvégienne et de la féliciter. Après la déception du nul (3-3) chez les garçons contre Lorient, Textor a pu retrouver le sourire avec les Fenottes. Face aux Girondins, l’OL a recollé au Paris FC en tête du classement grâce à sa victoire et vécu une soirée quasi parfaite avec les premiers buts lyonnais en championnat pour Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani.

Avec 244 réalisations, Ada Hegerberg est loin de ces premières, mais dimanche, elle a signé son retour à la compétition avec un but peu de temps après son entrée en jeu. "Ce n’est pas un soulagement, a-t-elle assuré après la rencontre. Je sais que j’étais bien lancée pour la saison, mais j’ai eu des pépins physiques. Je voulais prendre mon temps pour revenir parce que je m’étais dépêchée en avril dernier, après, il y a eu la Coupe du monde donc je n’ai vraiment pas eu le temps de me construire. Je commence à prendre ma place et ça ne peut qu'aller mieux."

"Il y a toujours eu de la concurrence depuis que je suis ici"

Freinée par un pépin musculaire juste avant le Trophée des championnes, Ada Hegerberg a donc vu sa préparation tronquée pendant un mois. Elle a observé de loin les débuts de Dumornay et Diani venues renforcer un secteur offensif qui a cette saison fière allure. Pas de quoi faire douter la Ballon d’Or féminin 2018 qui a salué l’intégration de l’ancienne Rémoise et Parisienne dans le groupe lyonnais. "Il y a toujours eu de la concurrence à l’OL depuis que je suis arrivée. Chaque année, il y a un gros potentiel offensif donc c’est à nous d’exploiter les qualités de chacune et arriver à créer un jeu dans lequel chacune de nous arrive à donner de la qualité individuelle. Il faut du temps pour être à 100%."

La Ligue des champions n’est pas encore pour tout de suite. Suffisant pour travailler un peu plus les automatismes entre buteuses.