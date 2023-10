Tout proche de l’emporter contre Lorient, l’OL a finalement partagé les points (3-3). C’est la première fois dans l’histoire que le club lyonnais n’a toujours pas goûté à la victoire après huit journées.

Le scénario était tellement parfait. De premiers choix forts de Fabio Grosso, une réaction d’orgueil après l’ouverture du score, trois buts en une mi-temps. Il y avait longtemps que les supporters de l’OL n’avaient pas vibré autant devant un match de leur équipe et il y avait du bon dimanche au Parc OL. Seulement, la machine s’est enrayée durant le deuxième acte, Lorient a profité des offrandes lyonnaises pour recoller au score et repartir de Décines avec un point. Un nul (3-3) qui avait un peu le goût de victoire pour les Merlus, beaucoup moins pour les Lyonnais qui continuent de faire du surplace. Avec trois points au compteur, l’OL n’arrive pas à se sortir de cette situation qui, aujourd’hui, plombe le moral de tout un club.

"On est là, on joue le maintien"

Face à Lorient, les joueurs de Fabio Grosso ont grillé leur joker dans cette série de quatre matchs qui devait lancer leur saison. Après huit journées, l’OL n’a toujours pas goûté à la victoire alors qu’elle lui tendait les bras de façon insistante dimanche. Un zéro pointé dans la colonne des succès à ce stade de la compétition, c’est tout simplement une première dans l’histoire du club. "Pour le moment, on est là et on joue le maintien. […] On mettra du temps à sortir. Il faut prendre les points." Par paquet de trois, cela aiderait bien plus qu’un simple nul.