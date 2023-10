Dimanche à Reims (2-0), il fut l'un des seuls Lyonnais à afficher un bon visage. Pour sa première apparition dans l'élite, Jack O'Brien a livré une prestation intéressante.

Il est certainement un peu tôt pour parler de satisfaction, mais on peut tout de même qualifier la performance de Jack O'Brien de bonne surprise. Sur la pelouse de Reims dimanche (2-0), le joueur de 22 ans, qui disputait son premier match d'un championnat professionnel élite, a montré de bonnes choses.

Titulaire dans la défense à cinq concoctée par Fabio Grosso, il a certes pris aucun risque à relance, réussissant 88% de ses passes (58/66, le meilleur total de la rencontre), mais il a surtout su se montrer solide.

Solide défensivement, mais...

Très juste dans ses interventions, il a notamment récupéré 9 ballons. Pour sa première, il n'est pas apparu impressionné par l'enjeu, remportant trois de ses cinq duels (60%), imposant son physique de colosse et sa grande taille (1m97) afin de dominer les attaquants rémois.

On l'a également vu couper quelques longues passes en profondeur, principalement de la tête grâce à son bon placement, et également reprendre un ballon sur un corner offensif en deuxième période. Il est aussi à créditer de deux dégagements défensifs.

... trop loin sur les deux buts rémois

Dans la colonne des malus, outre les 8 balles perdues, on peut tout de même évoquer les deux buts encaissés, où, bien qu'il ne soit pas le premier en cause, il est à chaque fois trop loin pour intervenir sur Marshall Munetsi et Junya Ito. Positionné au cœur de la charnière centrale, il aurait gagné à faire preuve d'un peu plus d'audace dans ses relances, même si cela va forcément de pair avec les mauvaises prestations de ses coéquipiers et les mouvements insuffisamment fluides de l'équipe.

À voir maintenant si Grosso alignera à nouveau l'Irlandais, arrivé de Crystal Palace l'été dernier, dans les prochaines semaines, alors que dans le même temps, Dejan Lovren doit reprendre l'entraînement de manière imminente.