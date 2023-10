OL Académie : les résultats du week-end

Un week-end qui a plutôt souri aux jeunes équipes de l’OL. Ces dernières ont réussi un 3 sur 4 avec des succès de la réserve féminine, des U19 féminines, ainsi que des U15.

Si pour la formation de Fabio Grosso, le début de saison ressemble à un long chemin de croix, l’académie de l’OL, elle, semble bien se porter. À commencer par la partie féminine du club, qui est sur un sans-faute pour l’instant.

Évoquons d’abord la réserve, qui se montre irrésistible pour l’instant en D3. Après l'Olympique Valence (0-4) et Mérignac (5-0), c’est Longvic qui a largement subi la loi d’Alice Sombath et de ses coéquipières dimanche.

Dès la 6e minute, Maëline Mendy a lancé son équipe vers la victoire en ouvrant la marque. Même si le score n’a pas évolué avant le retour aux vestiaires des deux adversaires, les Fenottes ont accentué leur avance après la pause via un doublé éclair de Sofia Bekhaled (66e et 67e). L’attaquante a même triplé la mise en fin de rencontre (0-4, 90e). Après ses deux réalisations du week-end précédent, elle a continué sur sa fructueuse dynamique.

La réserve féminine réalise un sans-faute en D3

Les joueuses d'Antoine Capinielli possèdent 9 points en trois journées, un bilan parfait donc avec 13 buts inscrits pour 0 encaissé. Les voilà en tête de la poule B, à égalité avec Clermont et Grenoble. Elles accueilleront Toulouse (4e) le 8 octobre pour leur prochaine sortie, un gros duel en perceptive.

Chez les U19 féminines aussi, tout va bien. Dimanche, elles ont signé leur troisième victoire en autant de parties en écartant Strasbourg 5 à 0. Deux doublés signés Ambre Ouazar (30e et 50e) et Charline Coutel (61 et 75e) ont gonflé le tableau d’affichage, auxquels il faut ajouter une réalisation de Sabianna Jeunot (47e).

Les U19 féminines premières de leur groupe

Leurs 9 unités leur permettent d’être seules en tête devant Fleury (7). Cela tombe bien, ces deux formations s’affronteront dans deux semaines, le 15 octobre, en région parisienne, pour le choc du groupe B.

Passons maintenant aux plus jeunes, c’est-à-dire aux U15 et U14 masculins. Pour les premiers, la réception du Cascol fut l’occasion de s’offrir un succès 2 à 1. Avec un match en moins, ils sont provisoirement deuxièmes de Régional 1, derrière Clermont, qui a signé un quatre sur quatre. Les Gones eux ont réalisé la passe de trois (9 points).

Les U14 eux devront se contenter d’un nul 0-0 face à ce même adversaire. Il s’agit de leur premier petit faux pas, même s’ils restent invaincus (trois victoires et un nul). Avec 10 unités, ils sont eux aussi seconds, devancés par Saint-Etienne (12).

Désormais, un déplacement à Chambéry attend les Rhodaniens le dimanche 8 octobre prochain.

Résultats de l’académie de l’OL :