OL - Académie : les résultats du week-end

Logo de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Plusieurs formations de l'académie lyonnaise jouaient samedi et dimanche en championnat. Les résultats ont été à la hauteur des ambitions.

Si le groupe professionnel de l'OL est en difficulté en Ligue 1, le centre de formation lui est plutôt au rendez-vous. Le week-end passé, les U19 et les U17 ont retrouvé le chemin du succès face à Troyes (3-2) et le SC Bel Air (1-2), et ils ne sont pas les seuls à l'avoir emporté.

En D3 féminine, la réserve de l'Olympique lyonnais a validé sa première victoire de la saison contre l'Olympique Valence (0-4) lors de la première journée en battant Mérignac dimanche.

La réserve féminine commence bien la saison

Une belle prestation pour un résultat qui ne souffre d'aucune contestation avec un 5-0 au tableau d'affichage. Les Fenottes ont vite fait la différence en marquant à trois reprises lors du premier acte par Laureen Oillic (10e), puis un doublé de Sofia Bekhaled sur penalty (21e et 38e).

Devant à la pause, le groupe d'Antoine Capinielli a accentué cet écart avec deux réalisations signées Maissen Bourhrine (70e) et Liana Priol dans le temps additionnel (90e+5).

Deux sur deux donc pour les Rhodaniennes, qui ont inscrit neuf buts en deux parties, sans en encaisser un seul. Les voilà en tête du championnat avec Cannes, Clermont et Grenoble, les trois adversaires ayant effectué un sans-faute pour l'instant. Rendez-vous le dimanche 1er octobre pour la troisième journée avec un déplacement à Longvic.

Chez les jeunes, nous pouvons également souligner le succès 2 à 1 des U14 de l'OL sur le terrain de l'Olympique Valence samedi. Un troisième succès en trois matchs pour les Gones qui caracolent en tête de leur poule avec le voisin Saint-Etienne (9 points chacun). Dimanche prochain, ils recevront le Cascol Football avec l'objectif de poursuivre sur ce rythme.

Les résultats du week-end :

Réserve féminine (D3) : victoire 5-0 face à Mérignac

U14 (R1) : succès 2-1 contre l'Olympique Valence

U19F : match contre Dijon reporté au 15 novembre