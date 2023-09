Ligue 1 : l'OL est la proie préférée de Steve Mounié (Brest)

Samedi soir, Steve Mounié a offert la victoire à Brest contre l'OL (1-0). Marquer face à l'Olympique lyonnais est une habitude pour l'avant-centre.

Il a surgi au six mètres pour catapulter le ballon dans le but d'Anthony Lopes. Samedi, lors du duel entre Brest et l'OL (1-0), Steve Mounié s'est montré plus prompt que la défense rhodanienne pour reprendre un centre de Kenny Lala à la 87e. Une réalisation tardive qui a permis aux Brestois de devenir premiers du championnat et d'enfoncer encore un peu plus leur adversaire dans la crise.

Avec ce but, l'attaquant brestois a frappé pour la quatrième fois contre l'Olympique lyonnais en neuf rencontres. Il s'agit de son équipe favorite en Ligue 1, à égalité avec Nice. Face au club septuple champion de France, l'avant-centre s'était déjà illustré la saison dernière en inscrivant son nom au tableau d'affichage malgré un revers 4 à 2.

A égalité avec Nice

Lors de l'exercice 2021-2022, toujours au SB29, il avait également trouvé le chemin des filets lors du succès 2 à 1 de sa formation. Enfin, du temps où il était à Montpellier, en 2016-2017, il avait battu Lopes dans une défaite montpelliéraine 3 à 1.

Mounié reste néanmoins loin des buteurs les plus prolifiques face à l'OL, qui ne sont autres que Just Fontaine (Nice et Reims) et Hervé Revelli (Saint-Etienne et Nice) avec 17 réalisations