L'OL a utilisé 27 joueurs depuis le début de la saison

Les joueurs lyonnais à l’échauffement avant OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En 8 rencontres de Ligue 1, l'OL a utilisé 27 joueurs, signe d'un brassage conséquent. Fabio Grosso lui-même a procédé à une grande revue d'effectif.

En quête de résultats, les entraîneurs de l'OL tâtonnent sur les premières semaines de la saison. Entre Laurent Blanc, puis le trio Vulliez-Bréchet-Anderson, et enfin Fabio Grosso, les techniciens ont testé 27 joueurs en 8 affiches de championnat (dont Barcola et Sarr, aujourd'hui partis).

Vous l'aurez compris en faisant le calcul, on obtient ainsi deux équipes complète, plus cinq remplaçants, si l'on souhaite schématiser. Dans le domaine militaire ou sportif, on appelle cela une large revue d'effectif, mais pour ce dernier, ce n'est pas forcément bon signe.

5 défenseurs centraux essayés

On y observe plutôt le reflet d'un club qui n'a pas trouvé de stabilité, un 11 suffisamment performant pour enchaîner, avec l'apport de quelques retouches. On a par exemple vu cinq défenseurs centraux (Mata, Lovren, O'Brien, Diomandé et Ćaleta-Car) être essayé depuis l'entame de l'exercice 2023-2024, sans qu'aucune charnière ne se démarque.

Pareil au milieu de terrain, où les associations et les systèmes changent, mais n'apportent pas plus de résultats (Caqueret, Lepenant, Tolisso, Maitland-Niles, Alvero ou encore Akouokou, sans parler des jeunes El Arouch et Diawara).

En attaque, la présence de Lacazette assure généralement un poste, celui de numéro 9. Mais le capitaine rhodanien a aussi loupé des matchs à cause de sa suspension. Il a ainsi évolué avec Baldé, Moreira, Cherki, Jeffinho, Nuamah et Kadewere.

Peu de choix clairs et évidents à l'OL

Les seules rotations claires semblent être dans les cages, où Lopes est le gardien numéro 1 devant Riou, et chez les latéraux. Mata (dans une défense à 4) et Tagliafico apparaissent un cran au-dessus de Kumbedi et Henrique dans la hiérarchie.

Fabio Grosso, qui a dirigé trois rencontres de Ligue 1, a lui utilisé 22 footballeurs. Dès sa prise de fonction, l'Italien avait annoncé qu'il se réservait le droit de trancher dans le vif et de faire des choix. Pour l'heure, il est surtout en phase d'apprentissage de son effectif, mais il a bel et bien fait des choix. On peut donner l'exemple de O'Brien et de Diawara, qui ont vécu leurs premières minutes dans l'élite sous l'ancien coach de Frosinone.

Beaucoup de mouvements l'été dernier

À voir si ces changements et ces renouvellements se poursuivront après la trêve, ou si le technicien lyonnais resserrera un peu son groupe.

Précisons malgré tout que le marché des transferts estival a également eu un rôle dans ces statistiques importantes, l'OL ayant procédé à de nombreux mouvements dans les deux sens. La présence du club dans le giron d'Eagle Football n'est pas étranger à tout cela.