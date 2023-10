OL : durant la trêve, Grosso va avoir du travail

Avant-dernier de Ligue 1, l'OL a 15 jours pour préparer la venue de Clermont dimanche 22 octobre. Fabio Grosso aura largement besoin de cette trêve pour essayer de faire progresser ce groupe.

La trêve internationale s'est ouverte lundi, et comme à chaque fois, durera un peu moins de deux semaines. Ensuite, les championnats professionnels reprendront leurs droits pour un mois. Durant ce laps de temps, Fabio Grosso aura le groupe à sa disposition pour travailler sur une période plus longue qu'habituellement.

En effet, comme c'est de plus en plus souvent le cas, les internationaux rhodaniens, notamment dans les sélections A, se raréfient. On en décompte huit dans l'effectif de l'OL, avec des rôles plus ou moins importants : Johann Lepenant et Rayan Cherki (France Espoirs), Nicolas Tagliafico (Argentine), Ernest Nuamah (Ghana), Diego Moreira (Portugal U20), Saël Kumbedi, Mamadou Sarr et Justin Bengui (France U19).

Un travail à effectuer dans tous les domaines

L'Olympique lyonnais a donc gardé une bonne partie de ses joueurs, dont neuf des onze titulaires face à Lorient dimanche (3-3). L'entraîneur italien et son staff auront ainsi le loisir de travailler sur plusieurs aspects, et même tous les domaines qui portent aujourd'hui préjudice à cette formation : les systèmes offensifs et défensifs, le mental, les coups de pied arrêtés...

"Le coach doit imposer sa philosophie, sa pâte tactique, l'état d'esprit qu'il souhaite... Il a beaucoup de sujets à traiter Fabio Grosso, a fait observer Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. L'avantage, c'est qu'il a quinze jours pour le faire. Il va pouvoir travailler plus dur, il n'a pas la pression du résultat du week-end. Il faut reprendre les bases, les fondamentaux et essayer de fédérer les uns et les autres à son projet."

L'affiche face à Clermont dans le viseur

Au retour de cette trêve, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette n'auront pas d'autre choix que d'être prêts pour la réception de Clermont le 22 octobre prochaine (21 heures). Un "match de la peur" entre le 17e et le 18e, qui vaudra déjà extrêmement cher en vue du maintien.