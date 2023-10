OL : le calendrier des internationaux lyonnais

Pour cette trêve internationale d’octobre, seuls huit joueurs de l'OL ont mis les voiles. Fabio Grosso va donc pouvoir travailler avec une grande partie de son groupe.

Il n’a pas voulu dévoiler le programme de la trêve internationale, se contentant d’insister sur un travail technique, tactique et mental. Néanmoins, Fabio Grosso va pouvoir compter sur un groupe quasiment complet pour les deux semaines à venir. Les internationaux ne sont pas légion à l’OL ces derniers mois et ils ne sont que huit à avoir mis les voiles après le match contre Lorient dimanche soir. L’entraîneur italien va donc pouvoir travailler en profondeur même si les absences de Nicolas Tagliafico, Ernest Nuamah et Rayan Cherki sont regrettables pour le travail défensif et offensif. Zoom sur le calendrier à venir des internationaux de l’OL.

Rayan Cherki, Johann Lepenant – France Espoirs

Bosnie-Herzégovine – France à Sarajevo le dimanche 13 octobre (18h30)

France – Chypre à Grenoble le mardi 17 octobre (18h30)

Ernest Nuamah – Ghana

Mexique – Ghana à Charlotte le dimanche 15 octobre (2h30)

Etats-Unis – Ghana à Nashville le mercredi 18 octobre (2h30)

Nicolás Tagliafico – Argentine

Argentine – Paraguay à Buenos Aires le vendredi 13 octobre (1h00)

Pérou – Argentine à Lima le mercredi 18 octobre (4h00)

Diego Moreira – Portugal U20

Portugal – Allemagne à Leiria le vendredi 13 octobre (16h00)

Angleterre – Portugal à Milton Keynes le mardi 17 octobre (20h00)

Saël Kumbedi, Mamadou Sarr, Justin Bengui – France U19