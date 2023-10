Ce lundi à 19 heures se tient un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, TKYDG. L'invité du jour est François-Jean Tixier, journaliste pour l’AFP.

Toujours pas de victoire à se mettre sous la dent à l’OL après huit journées. Dimanche, le club lyonnais a concédé le nul face à Lorient (3-3) après avoir pourtant mené 3-1 à la pause. Cette rencontre frustrant à plus d’un titre sera décortiquée par l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" à partir de 19h avec l’invité du jour, le journaliste François-Jean Tixier. Ce dernier suit l’OL depuis de nombreuses années pour l’AFP.

Au menu du jour, un programme chargé avec le retour sur le nul et un focus sur les décisions de Fabio Grosso avant et pendant la rencontre contre Lorient. Dans un deuxième thème, la question de savoir si cet effectif est taillé pour jouer le maintien va être posée alors qu’une trêve internationale de deux semaines a débuté ce lundi à Décines. Enfin l’émission se terminera avec John Textor et les solutions pour mieux l’entourer sportivement afin d’éviter que le bateau coule…

