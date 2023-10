Accompagnée par le journaliste François-Jean Tixier, l’équipe de TKYDG s’est projetée sur les semaines à venir et cette course au maintien qui semble aujourd’hui plus vraie que jamais à l'OL.

Ce n’est pas une victoire de l’OL qui a été décryptée ce lundi, mais bien un nul contre Lorient. Comme chaque lundi à partir de 19h, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" s'est penchée sur la situation du club rhodanien. Les Lyonnais n’arrivent pas à avancer et ont laissé filer l’occasion de prendre trois points à domicile pour la première fois de la saison. Avec la présence sur le plateau de François-Jean Tixier, journaliste AFP, notre consultant Nicolas Puydebois et le journaliste Razik Brikh ont essayé de comprendre les raisons de ce scénario durant lequel l’OL est passé de mener 3-1 à faire 3-3…

Avec une 17e et seulement trois points au compteur, la question du maintien se pose désormais plus que jamais. En conférence de presse, Fabio Grosso a avoué que l’OL jouait actuellement sa survie dans le championnat de France. Cependant, l’équipe de TKYDG accompagnée par son invité s’est demandée si l’effectif actuel était taillé pour ce genre de mission, bien loin des épopées européennes. Fabio Grosso a du pain sur la planche et un focus a été fait sur les leviers à activer durant la trêve internationale.

Seuls huit joueurs ont rejoint leur sélection, permettant à l’Italien de pouvoir travailler avec une grande majorité de son groupe. Enfin, l’émission s’est achevée avec une interrogation sur le cas John Textor. L’Américain était présent à Décines dimanche, notamment aux côtés de Tony Parker. La question a été de savoir si le propriétaire de l’OL avait besoin d’un renfort sur la stratégie sportive du club en plus de Fabio Grosso et si oui, quel profil est le plus adéquat ?