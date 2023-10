Remplaçant dimanche contre Lorient, Rayan Cherki n’a joué que cinq minutes. Avec l’arrivée de Fabio Grosso, le meneur est remis en cause à l’OL. Pas chez les Espoirs.

Trois matchs avec Fabio Grosso et à peine plus d'une heure de jeu sur la totalité (66 minutes). Depuis l’arrivée de l’entraîneur italien sur le banc de l’OL, Rayan Cherki a vu ses minutes fondre comme neige au soleil. Remplaçant contre Brest, il l’a de nouveau été dimanche face à Lorient. À ces deux matchs commencés sur le banc, une sortie dès la 54e minute à Reims est à ajouter au bilan du meneur lyonnais depuis trois semaines. Même si Grosso se refuse à parler de choix forts, Cherki reste l’une des victimes de l’arrivée de l’ancien de Frosinone.

Appelé en Espoirs, il va tenter de trouver une bouffée d’oxygène en sélection, lui qui avait été décisif lors du premier rassemblement sous Thierry Henry. "Quand tu as de la qualité, on t’attend au tournant. On est là pour l’accompagner. Il a quand même eu du temps de jeu, on se base là-dessus et avec nous, il a été bon. On n’est pas dans la sanction de dire 'là-bas, tu n’as pas été bon', a assuré le sélectionneur des Bleuets. On va voir comment il va arriver et essayer de reprendre notre train-train."

Concentré sur les performances en sélection, Thierry Henry ne souhaite pour l’instant pas se préoccuper des performances individuelles en club. Néanmoins, il comprend que la situation autour de Rayan Cherki fasse parler car "il a tellement de qualités, que lorsqu’il n’arrive pas à les exprimer, c’est toujours un problème. Mais Johann (Lepenant) a beaucoup moins joué que lui, il est présent pour ce rassemblement et pourtant je n’ai pas de question dessus."